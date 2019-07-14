Мэр Нижнего Тагила дал указание своим чиновникам весть в инвалидные кресла

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев дал указание чиновникам и работникам дорожных служб самим сесть в инвалидные коляски и лично проверить, насколько город подходит для передвижения инвалидов.

Он сказал, что только так можно понять, где и сколько еще необходимо оборудованных переходов и пандусов, чтобы любой инвалид-колясочник мог чувствовать себя комфортно на улицах.

В итоге далеко не у всех получилось даже уже по сделанным пандусам заехать в подьезд, не говоря уж о том, что они существуют далеко не везде. По итогам проверки градоначальник сказал, что все ошибки устранят, а к концу 2019 года ожидается ремонт более двадцати дорожных участков.

"Всё правильно, пока сами не прочувствуют – не поймут. Также предлагаю чиновникам лично проверить, что такое – жить на 10000 в месяц", - комментирую новость в Сети.