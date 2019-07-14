Полиция выстроилась у входа в Мосгоризбирком и не пускает протестующих. Люди требуют призвать к ответу главу комиссии

«Горбунов, выходи!» – выкрикивают участники несанкционированного митинга за допуск независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму. Они требуют, чтобы начальник Мосгоризберкома пообщался со всеми оппозиционными кандидатами.

У мэрии Москвы собрались больше тысячи человек, они требуют честных выборов и выкрикивают: "Мы здесь власть!"

«Я не боюсь посмотреть в глаза любому чиновнику и сказать, что никаких фальсификаций подписей в моих документах не было», - заявила Любовь Соболь.

Митингующие выстроились цепью у дверей здания. Люди прорываются через оцепление, кричат: «Это наш город!», «Регистрируй!», «Мы не уйдем!», «Руки прочь от подписей!».