Полиция выстроилась у входа в Мосгоризбирком и не пускает протестующих. Люди требуют призвать к ответу главу комиссии
14 июля 2019, 15:58 [ «Аргументы Недели» ]
«Горбунов, выходи!» – выкрикивают участники несанкционированного митинга за допуск независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму. Они требуют, чтобы начальник Мосгоризберкома пообщался со всеми оппозиционными кандидатами.
«Я не боюсь посмотреть в глаза любому чиновнику и сказать, что никаких фальсификаций подписей в моих документах не было», - заявила Любовь Соболь.
Митингующие выстроились цепью у дверей здания. Люди прорываются через оцепление, кричат: «Это наш город!», «Регистрируй!», «Мы не уйдем!», «Руки прочь от подписей!».