Жителей Саратовской области насторожила сине-зеленая вода в пруду

В Саратовской области прокуратура начла проверку по факту вероятного загрязнения пруда возле села Губаревка Татищевского района. Местные жители рассказали, что вода внезапно поменяла цвет.

Вода в пруде окрасилась в странный сине-зеленый цвет и приобрела специфический неприятный запах, что насторожило местных жителей. Они предположили, что причиной изменений в водоёме могли оказаться слитые в воду химикаты, передаёт РИА Новости.

«Организована проверка по факту загрязнения пруда у деревни Губаревка. Для определения источника загрязнения представители ведомства совместно с органами власти выехали к водоему, встретились с местными жителями, на месте отобраны пробы воды», - рассказали в прокуратуре.