Прямо сейчас у здания мэрии Москвы собрались более 1000 человек - протестующие против недопуска оппозиционных кандидатов до выборов в Мосгордуму. Участники несанкционированного митинга выкрикивают: «Мы здесь власть», «Собянина в отставку», «Допускай!»

В Москве начался митинг за допуск независимых кандидатов в Мосгордуму

Протестующие дошли до мэрии по Тверской улице. Колонну возглавляют оппозиционные политики Илья Яшин и Любовь Соболь.

Протестующие стучат в дверь мэрии. Полиция призывает всех разойтись. Туда подъехали автозаки, но никого не задерживают, сообщает «Медуза». Дальше участники митинга решили идти к изберкому.