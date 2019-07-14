В московских аэропортах задержаны и отменены 15 рейсов
14 июля 2019, 13:11 [ «Аргументы Недели» ]
В воскресенье, 14 июля, стало известно, что в московских аэропортах задержаны и отменены пятнадцать рейсов. Информацию об изменениях в расписании предоставляют очевидцы и сервисы, отслеживающие ситуацию.
Согласно последним данным, во Внуково в настоящий момент задерживаются два рейса, передает сегодня днем Агентство городских новостей "Москва".
В Домодедово четыре рейса задержали и пять отменили. Что касается Шереметьево, то там сейчас задерживается вылет четырех самолетов. Пока не сообщается точная причина, по которой в расписание вылетов были внесены изменения. Вероятно, это связано с погодными условиями.