Инвестиции в Крым сдувает морским ветром. Разрекламированный объект оказался хлипким

С моря ветром дунуло и два домика мегапроекта 2019 года «Оленевка Village» завалились набок. А как пафосно все начиналось! - пишут «Аргументы недели-Крым».

Открывали инвестиционный проект аж сами АКСЕНОВ и КОНСТАНТИНОВ. Рассказывали, как дорого он стоит и как быстро его реализовали (четыре месяца). В общем докладывали народу какие они все - чиновнки и предприниматели - молодцы.

Про безопасность ничего не говорили.

И вот два домика, как пишут очевидцы в социальных сетях, ветром были опрокинуты.