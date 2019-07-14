Инвестиции в Крым сдувает морским ветром. Разрекламированный объект оказался хлипким
14 июля 2019, 12:25 [ «Аргументы Недели» ]
С моря ветром дунуло и два домика мегапроекта 2019 года «Оленевка Village» завалились набок. А как пафосно все начиналось! - пишут «Аргументы недели-Крым».
Открывали инвестиционный проект аж сами АКСЕНОВ и КОНСТАНТИНОВ. Рассказывали, как дорого он стоит и как быстро его реализовали (четыре месяца). В общем докладывали народу какие они все - чиновнки и предприниматели - молодцы.
Про безопасность ничего не говорили.
И вот два домика, как пишут очевидцы в социальных сетях, ветром были опрокинуты.