В Хабаровске многодетный военный получил почти 18 млн жилищной субсидии

17,9 миллиона рублей получил военнослужащий Восточного военного округа на приобретение жилья. На сегодняшний день – это самая крупная жилищная субсидия в ДФО. Размер ее обусловлен тем, что получатель многодетный отец – он воспитывает шесть детей.

В пресс-службе ВВО сообщают, что кроме количества детей, на размер выплаты повлияла и выслуга лет – именно она позволила присвоить максимальный коэффициент при расчете субсидии.

Также крупные выплаты получили семьи военных в Приморском крае - 14,8 миллионов рублей на семью из семи человек и 15,4 миллиона рублей на семью из восьми человек.

С начала года жилищные субсидии получили 705 военных ВВО. Общая сумма выплат составила 5,2 миллиарда рублей. Выплаты получили те военнослужащие, которые были поставлены на учет нуждающихся в постоянных жилых помещениях до 1 апреля 2016 года.