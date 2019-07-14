Федеральным застройщикам непросто работать в Хабаровске

Компания-застройщик из Ижевска выбрала Хабаровск первым городом Дальнего Востока, в котором решила возводить многоэтажный дом. Организация столкнулась с первыми сложностями на самом начальном этапе.

15-этажное жилое здание должно быть построено в Гупровском городке Хабаровска ижевской фирмой. До этого проекта компания не работала в макрорегионе, строя дома только в западных субъектах РФ. По словам представителей фирмы, строительство в Хабаровском крае имеет свои особенности, которые, в первую очередь, обусловлены сложностью в поиске поставщиков и подрядчиков.

Отсутствие здоровой конкуренции негативно сказывается на цене, из чего и вытекает немалая стоимость квадратного метра на выходе. И если арматуру можно привезти из Комсомольска-на-Амуре, то материал для чистовой отделки нужно заказывать на западе страны.

Сложности в поиске подрядчика обусловлены, в первую очередь, тем, что здесь прекратил свое существование такое крупное предприятие как «Дальспецстрой». Федеральный застройщик заметил, что в крае вообще немного устойчивых организаций.