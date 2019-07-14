Конюхов намерен поднять со дна моря и захоронить в РФ останки адмирала Макарова

Путешественник Федор Конюхов и его команда намерены в 2020 году поднять со дна Желтого моря останки адмирала Степана Макарова, который вместе с кораблем погиб во время русско-японской войны.

По словам сына путешественника Оскара Конюхова, останки адмирала Макарова впоследствии будут захоронены в новом храме Минобороны РФ в Московской области.

Как сообщает в воскресенье ТАСС, Федор Конюхов планирует принять участие в экспедиции к месту крушения броненосца "Петропавловск", где в 1904 году погиб флотоводец, а также совершить погружение. В настоящий момент команда российского путешественника ведет переговоры с китайской стороной.