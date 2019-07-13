Состояние избитой в Ингушетии девочки в московской больнице улучшилось

Состояние избитой семилетней девочки из Ингушетии в московской больнице улучшилось. Врачи НИИ детской хирургии Леонида Рошаля смогли улучшить ребенку кровоснабжение сильно покалеченной правой руки. Состояние девочки, над которой издевались опекуны, стабильное.

Об этом рассказала в соцсети уполномоченный по правам ребёнка в республике Зарема Чахкиева.

Зампостпреда Ингушетии в Москве Адам Бузуртанов навестил пострадавшую девочку в больнице. По его словам, лечение ребенка идет по плану, за пациенткой ухаживает медсестра из Ингушетии. Врачи предполагают, что смогут избежать ампутации правой руки девочки.



Ребенок жил в семье родной тети - сестры отца девочки. 35-летней жительнице города Сунжа предъявлены обвинения по статье УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении малолетнего". Обвиняемая была задержана 4 июля.