В Ярославской области яхта затонула после столкновения с 4-палубным теплоходом на Волге

В Ярославской области на Волге в субботу, 13 июля, ночью произошло столкновение четырехпалубного пассажирского теплохода "Алексей Толстой" с прогулочной яхтой "Потудань".

По данным областного главного управления МЧС по Ярославской области, никто из людей в результате речного происшествия не пострадал. Яхта затонула. На борту теплохода находился 231 человек - туристы и члены экипажа. Разлива топлива не произошло.

Согласно сообщению МЧС, сигнал об инциденте на Волге поступил в 02:15. Теплоход "Алексей Толстой" и яхта "Потудань" столкнулись в акватории реки Волги в Мышкинском районе.

Затонувшую яхту уже вытащили достали из воды.

В обстоятельствах происшествия разбирается комиссия Ространснадзора.