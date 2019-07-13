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В Ярославской области яхта затонула после столкновения с 4-палубным теплоходом на Волге

13 июля 2019, 22:00 [ «Аргументы Недели» ]

В Ярославской области яхта затонула после столкновения с 4-палубным теплоходом на Волге
фото: pixabay.com

В Ярославской области на Волге в субботу, 13 июля, ночью произошло столкновение четырехпалубного пассажирского теплохода "Алексей Толстой" с прогулочной яхтой "Потудань".

По данным областного главного управления МЧС по Ярославской области, никто из людей в результате речного происшествия не пострадал. Яхта затонула.  На борту теплохода находился  231 человек - туристы и члены экипажа. Разлива топлива не произошло.

Согласно сообщению МЧС, сигнал об инциденте на Волге поступил в 02:15. Теплоход "Алексей Толстой" и яхта "Потудань" столкнулись в акватории реки Волги в Мышкинском районе.
Затонувшую яхту уже вытащили достали из воды.

В обстоятельствах происшествия разбирается комиссия Ространснадзора.

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