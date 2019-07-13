Как прошли школьные выпускные - в соцсетях делятся восторгом и разочарованием
13 июля 2019, 21:46 [«Аргументы Недели», Владислава САФОНОВА ]
Июнь - месяц сдачи экзаменов и выпускных. Недавние школьники и студенты поделились своими впечатлениями от прошедшего праздника в Twitter.
Некоторые остались довольны своим выпускным, и делятся позитивными воспоминаниями, а некоторые постарались побыстрее забыть о нем.
Кто сказал, что на выпускной нужно приходить в элегантных платьях и классических костюмах? Спортивный стиль никто не отменял!
Кто-то предпочел бы подольше поспать, а кто-то и вовсе не пошел на выпускной.
О празднике можно спросить не только выпускников, но и их родителей, родственников, а также фотографов!