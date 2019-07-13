Как прошли школьные выпускные - в соцсетях делятся восторгом и разочарованием

Июнь - месяц сдачи экзаменов и выпускных. Недавние школьники и студенты поделились своими впечатлениями от прошедшего праздника в Twitter.

Некоторые остались довольны своим выпускным, и делятся позитивными воспоминаниями, а некоторые постарались побыстрее забыть о нем.

































Кто сказал, что на выпускной нужно приходить в элегантных платьях и классических костюмах? Спортивный стиль никто не отменял!

















Кто-то предпочел бы подольше поспать, а кто-то и вовсе не пошел на выпускной.

























О празднике можно спросить не только выпускников, но и их родителей, родственников, а также фотографов!

















Владислава САФОНОВА