Калужские волонтеры ищут заблудившихся в лесу грибников - мужчину и его 8-летнюю дочь

Калужские волонтеры в субботу, 13 июля, вечером ищут заблудившихся в лесу грибников - мужчину и его 8-летнюю дочь. В Калужской области в лесах, как говорят местные жители, пошли грибы.

43-летний Евгений Самохин и его восьмилетняя дочь Софья ушли в лес за грибами близ микрорайона Северный и не вернулись домой.

В поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» рассказали, что в 17.30 в лесном массиве недалеко от микрорайона Северный, куда отец с малолетней дочерью пошли за грибами, была начата поисковая операция, - пишут калужские интернет-издания.

На данный момент неизвестно, найдены и спасены грибники, или еще нет.