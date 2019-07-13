Курортный сезон: приезжайте в Коктебель подышать цементной пылью

Ремонтные работы, начатые на улицах поселка в разгар курортного сезона, объясняют выделенными на это финансами, пишут «Аргументы недели-Крым».

Рабочие массово заменяют на улицах Коктебеля тротуары и бордюры - из не просто демонтируют и укладывают новые, но и пилят бетон, вследствие чего все вокруг покрывается слоем пыли. Именно пыль и грязь, которые никто не убирает, больше всего и возмущают жителей.

Вторая претензия к властям - почему работы начаты в разгар туристического сезона? «На это нам отвечают, что начали работы, как только поступили на это деньги», - рассказали активисты Коктебеля «Аргументам недели - Крым».















