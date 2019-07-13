Самолет рейса Ларнака - Петербург задержан на Кипре из-за угрозы взрыва

Самолет российской авиакомпании рейса Ларнака - Санкт-Петербург задержан на Кипре из-за угрозы взрыва. Туристы из России застряли в международном аэропорту Ларнаки. В местную полицию поступило анонимное сообщение о заложенном в самолете взрывном устройстве.

Пассажиров, которые уже успели сесть в самолет, и экипаж попросили покинуть воздушное судно, - сообщает "КП". Авиалайнер проверяют кипрские спецслужбы. Полиция ищет анонима, сообщившего о бомбе.

На электронном табло аэропорта "Пулково" в Петербурге прибытие самолета из Ларнаки ожидается в 20:00 часов по местному времени. На Кипре туристы в аэропорту ожидают информацию о рейсе.