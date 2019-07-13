Врач объяснил, как на интимную жизнь людей влияет жара

Уже вторую неделю в Москве наблюдается холодная и дождливая погода. Синоптики уверяют, что жители столицы снова скоро увидят солнце.

Врач-сексолог Александр Полеев рассказал, как погода влияет на половую жизнь москвичей, пишет НСН. Такая погода, как сегодня, для москвича является оптимальной для интима, считает он.

"На сексуальную жизнь влияют крайние проявления погоды – либо сильная жара (для Москвы это то, что больше 28 градусов), которая снижает сексуальную активность, либо резкий холод, когда температура опускается ниже 25 градусов мороза", - заявил эксперт.

Как сообщает портал Дни24, учёные в результате проведённого исследования установили, что удовлетворённые жизнью люди имеют меньший риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. Так, на удовлетворенность влияют следующие факторы: семья, секс, работа.