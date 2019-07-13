Футуролог рассказал, что через 20 лет водителей и продавцов заменят роботы

Эксперты предрекли скорое исчезновение профессий водителя и продавца. По их доводам, это случится через 10 лет из-за появления цифровых сервисов.

В свою очередь, футуролог Александр Кононов рассказал НСН, что вряд ли некоторые профессии совсем перестанут быть нужными, но тенденция уже реальная. Начнется это с крупных фирм, у которых есть средства, чтобы это внедрять новое, считает эксперт.

"Вызов будет для каждого из нас, потому что придется переквалифицироваться, в зависимости от того, как будет меняться спрос на новые профессии", - заявил он.

Также, как пишет портал "Актуальные новости", ученым из Японии и Швейцарии в ходе работы удалось обучить роботов распределению обязанностей между собой.