В Хабаровске стартовал полуфинал крупнейшего ИТ-проекта России

В Тихоокеанском государственном университете открыт региональный этап самого крупного в стране ИТ-конкурса «Цифровой прорыв». В течение 36 часов команды должны создать прорывные технологические решения и представить на суд жюри.

«Цифровой прорыв» - это один из передовых проектов АНО «Россия – страна возможностей». Темы конкурса выбраны в рамках одной тематики – развития внутренней политики страны. Команды конкурсантов формировались из ИТ-специалистов, дизайнеров и управленцев. Участникам предстояло работать над прототипами цифровых продуктов в четырех номинациях, «Государственное управление», «Транспорт и логистика», «ЖКХ и городская среда» и «Образование и наука».

Заявки на участие пришли из Хабаровского края, Камчатского края, Амурской области, а также ЕАО и Чукотки. Одновременно с Хабаровском региональные этапы принимают Пенза, Киров, Липецк и Грозный.

Сам конкурс стартовал 3 апреля. Цель проекта – поиск новых кадров для быстроразвивающейся отечественной цифровой экономики. В совет жюри вошли представители органов власти и крупнейших российских компаний – «Росатом», «Мегафон», «МТС» и другие.