Обругавший Путина по следам ведущего телеканала «Рустави-2» украинский журналист сел в лужу. Он объявил об украино-грузинском телемосте. Но тот не состоялся.

Вообще, это странный поступок странного человека. Похож на Моську из басни Крылова, которая лаяла на слона. Журналист украинского телеканала Артем Авдиенко снял видео в студии своей программы, в котором обратился к российскому президента.

«Поясни мне одно: чего ты к нам лезешь?» — истерил Авдиенко.

После истерики, Авдиенко анонсировал телемост «Киев — Тбилиси». Он должен был пройти в нынешнюю пятницу, но не состоялся.

«Я приношу извинения всем тем, кто ожидал телемост уже в єту пятницу!» — написал Авдиенко спустя некоторое время: «Надеюсь этот фальш-старт не скажется на интересе зрителей к теме, ведь она несомненно очень важна для наших стран…»

К своей записи Авдиенко прикрепил постскриптум, в которой пояснил, что у него нет русской раскладки ни на одном девайсе, поэтому он написал в странной литерации. Надпись действительно выглядит странной. Авдиенко писал по-русски, но вместо букв «ы», скандалист использовал «i». Все-таки он странный, этот украинский моська. Как будто хлебнул «матерных помоев» Рустави-2 и теперь его стошнило. Он хотел поделиться своей тошниловкой с «Рустави-2», но не получилось. Чего другого было ждать от человека, который так странно пишет по-русски, но принципиально отказывается от русской раскладки на клавиатуре.