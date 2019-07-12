В Москве в ближайшие дни изменится режим работы станции метро "Кропоткинская". В Храм Христа Спасителя, находящийся рядом с "Кропоткинской", доставят в понедельник, 14 июля, доставят мощи святых покровителей брака – благоверных князей Петра и Февронии Муромских.

Приложиться к мощам можно будет до 20 июля включитель. Паломникам доступ к мощам будет открыт 15 – 20 июля с 08.00 до 20.00. На это время один из выходов из метро к Храму Христа Спасителя закроют на время нахождения в храме мощей святых Петра и Февронии. В случае большого количества желающих посетить храм, могут перекрыть Патриарший мост, - передает РИА Новости.