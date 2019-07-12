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В Москве работа станции метро "Кропоткинская" немного изменится из-за очереди к мощам

12 июля 2019, 19:17 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве работа станции метро "Кропоткинская" немного изменится из-за очереди к мощам
фото: pixabay.com

В Москве в ближайшие дни изменится режим работы станции метро "Кропоткинская".  В Храм Христа Спасителя, находящийся рядом с "Кропоткинской", доставят в понедельник, 14 июля, доставят мощи святых покровителей брака – благоверных князей Петра и Февронии Муромских.

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Мощи святых покровителей брака Петра и Февронии привезут в Москву

Приложиться к мощам можно будет до 20 июля включитель. Паломникам доступ к мощам будет открыт 15 – 20 июля с 08.00 до 20.00.  На это время один из выходов из метро к Храму Христа Спасителя закроют на время нахождения в храме мощей святых Петра и Февронии. В случае большого количества желающих посетить храм, могут перекрыть Патриарший мост, - передает РИА Новости.

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