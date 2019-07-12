В Москве в пятницу, 12 июля, ЧП произошло на Кольцевой линии. На станции метро "Октябрьская-кольцевая" человек упал на рельсы. О состоянии пассажира информация пока не уточняется. В официальном Twitter-аккаунте московского метрополитена сообщается: "На Кольцевой линии нет движения поездов по часовой стрелке из-за падения пассажира".

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Пассажиров столичной подземки призывают пользоваться поездами на внешней стороне Кольцевой линии (против часовой) или другими пересадочными станциями в центре.

Очевидцы, возвращающиеся в час пик с работы рассказали, что поезда в сторону "Парка культуры" не трогались около 15 минут. А сотрудники метро по громкой связи на станции "Таганская-кольцевая" объявляли, что по техническим причинам нет движения до станции "Павелецкая", - передает РИА Новости.

По информации ТАСС, не было движения по кольцевой линии в сторону станции "Проспект Мира". На станции "Добрынинская" пассажиров высадили из поезда, и он дальше не поехал.