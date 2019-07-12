Алексей Чалый: никаких инициатив в отношениях с исполнительной властью проявлять ее буду

Депутат законодательного собрания Севастополя Алексей ЧАЛЫЙ коротенько ответил на вопросы «Аргументов недели», пишут «Аргументы недели-Крым».

Напомним, 11 июля 2019 года президент страны утвердил отставку с поста губернатора Севастополя Дмитрия ОВСЯННИКОВА, с которым у ЧАЛОГО был жесткий и затяжной политический конфликт.

- Алексей Михайлович, стало ли для вас неожиданностью увольнение ОВСЯННИКОВА?

- Если говорить в целом, то не стало. Если говорить о конкретной дате, то стало.

- МЕНЯЙЛО и ОВСЯННИКОВ задали тренд на ухудшение и экономической ситуации, и политического имиджа власти. Тот ли человек РАЗВОЖАЕВ, чтобы удержать падение?

- Я не знаком до такой степени с новым ВРИО, чтобы давать такие оценки.

- Связано ли увольнение ОВСЯННИКОВА с предстоящими 8 сентября выборами?

- Не знаю. Вопрос к тем, кто принимал решение об отставке.

- Если исполнительная власть обратится к вам с предложением, на какое вы согласитесь?

- Отвечать на вопрос в такой постановке почти невозможно. Могу сказать, что никаких инициатив в части взаимодействия с исполнительной властью предпринимать не буду. Если власть будет нуждаться в каких-то моих услугах или помощи, постараюсь оказать содействие в доступных мне границах.