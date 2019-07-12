Наталья Поклонская об отставке Овсянникова: К этому все шло

Увольнение губернатора Севастополя Дмитрия ОВСЯННИКОВА не стало неожиданностью для депутата Государственной думы и экс-прокурора Крыма Натальи ПОКЛОНСКОЙ, пишут «Аргументы недели-Крым».

Она подчеркнула, что «к этому все шло». Депутат пожелала Михаилу РАЗВОЖАЕВУ, который сменил на посту главы города ОВСЯННИКОВА, «уметь слышать людей», передает издание «Ридус».

Отметим, что в последнее время ПОКЛОНСКАЯ несколько раз проводила приемы граждан в Севастополе и была поражена работой представителей городских властей. В частности, она критиковала чиновников за их реакцию на запросы и жалобы горожан.

Напомним, что 11 июля президент России Владимир ПУТИН подписал указ, которым освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия ОВСЯННИКОВА. Временно исполняющим обязанности главы региона стал Михаил РАЗВОЖАЕВ - руководитель исполкома Общероссийского народного фронта.