В Хабаровском крае наблюдается нашествие медведей

В Хабаровском крае к людям все чаще выходят медведи. Только за последнюю неделю зафиксировано семь случаев приближения диких зверей к поселкам, огородам и пасекам.

Всего за 2019 год в крае отмечалось более 100 ситуаций, в которых медведи выходили к людям. Только за период с 27 июня по 11 июля зафиксированы 24 конфликта косолапых и человека.

За последнюю неделю инциденты случались в селе Кардон Солнечного района, где медведь убил теленка, в поселке Корфовский, где по окраине проходил медведь, а также в селе Булгин, где косолапые регулярно забредают на огороды.

Кроме того, гималайские медведи были замечены в селах Зоевка, Вятское, а также на территории санатория «Уссури».

Министерство природных ресурсов Хабаровского края неоднократно предупреждало население о необходимых мерах предосторожности в местах обитания животных.