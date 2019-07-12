Депутаты Госдумы назвали новую сумму ущерба, нанесённой Крыму Украиной

Продолжается подсчет убытков, которые потерпела экономика Крыма за время пребывания полуострова в составе Украины. Рабочая группа представила обновленные данные, пишут «Аргументы недели-Крым».

Как сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента, работа по анализу ущерба ведется по двум направлениям. Первое – взаимодействие комитетов Госдумы с органами власти Крыма и Севастополя, второе – область исследования ученых.

Как сообщил руководитель рабочей группы, первый зампред ГД Иван МЕЛЬНИКОВ, работая в первом направлении, выяснилось, что только от вырубки лесов и неудовлетворительного состояния жилищного фонда и социальной инфраструктуры экономике полуострова нанесен значительный ущерб – более 125 миллиардов рублей.

Что касается второго направления, то результаты своей работы ученые представят в октябре.

«Полагаю, к этому времени мы уже завершим обобщение данных, которые стекаются как из комитетов Государственной думы, так и из исполнительных органов власти. Мы получаем серьезную поддержку не только от МИД России, но и от федеральных министерств и ведомств, связанных с экономикой и финансами. Такое поручение в поддержку нашей работы дал председатель правительства», – добавил МЕЛЬНИКОВ.

Напомним, комиссию по подсчету убытков начали формировать в марте этого года после того, как спикер Госсударственной Думы Вячеслав ВОЛОДИН предложил взыскать с Украины компенсации за 25-летную аннексию Крыма. Рабочая группа при Госсовете РК выяснила, что за время пребывания полуострова в составе Украины, ему был нанесен ущерб не менее 2,5 триллиона рублей. В итоговый документ об ущербе планируется включить также потери Крыма от утраты «скифского золота», в которую входит более 2 тысяч экспонатов.