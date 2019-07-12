Губернатор Хабаровского края требует найти инвесторов для озера Рица

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал потребовал найти инвесторов для озера Рица до конца этого лета. Водоем игнорировался и краевыми, и городскими властями.

В апреле этого года градоначальник Хабаровска Сергей Кравчук заложил камень у озера Рица в честь строительства храма Святого Николая чудотворца. Это было, пожалуй, первым за несколько лет действием со стороны администрации в отношении озера. И тут же мэру припомнили его слова о том, что администрации «не нужна эта лужа». И напомнил не кто-нибудь, а министр имущественных отношений.

Сегодня озеро чистится максимум раз в год. В основном, силами волонтеров. А вот строительство храма вроде как предполагало и содержание территории вокруг него. Но представители епархии не готовы взяться за умирающий водоем. Куратор строительства иерей Андрей уверяет, что средств едва хватает на приведение в порядок двух выделенных под храмовую территорию гектаров.

Совещание о судьбе озера провёл Сергей Фургал. Он потребовал к началу осени найти инвестора, который займется участком вокруг озера.