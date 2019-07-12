Половинки одного целого

Актриса Инга ОБОЛДИНА родилась в уральском городе Кыштыме, окончила в Челябинске институт культуры, а затем и ГИТИС. Снялась почти в 60 фильмах: «Мама-детектив», «Доктор Живаго», «Призрак Опера» и др. Особенно полюбилась зрителям её Алевтина Романова – надсмотрщица в женской колонии и обладательница шикарного голоса в фильме «Жги!» Приз за эту роль Инга получила на «Кинотавре», который потом распилила пополам и подарила Виктории Исаковой, сыгравшей заключённую. А в фильме «Куда течёт море», который недавно прошёл в прокате, Инга сыграла женщину, которую воспитательница детдома представила мальчику как его маму.

– ИНГА, на премьере фильма «Куда течёт море» ваш муж режиссёр Виталий Салтыков сказал, что благодаря вам смог собрать таких замечательных артистов…

– Это мои друзья-коллеги, с актрисами Анной Уколовой, Викторией Исаковой и Глафирой Тархановой мы вместе работаем в театре. С Никитой Зверевым, который сыграл моего мужа, мы вместе учились. У него ролюшка небольшая, но он с удовольствием откликнулся. Думаю, что всех подкупил сценарий. Он очень тонкий, трогательный и нужный. А вот Дмитрий Певцов приехал на съёмку, не зная, что его ждёт. Фильм ему так понравился, что после премьеры он сказал: «Ребята, я готов бесплатно участвовать в продвижении фильма! Там, где нужно моё лицо, – всё абсолютно бесплатно!» Было приятно.

– С Анной Уколовой вы обе пришли на премьеру в кюлотах. Вы вместе делаете шопинг?

– Аню я очень люблю. А вот совместным шопингом мы не занимаемся. Мы с ней снимались в нескольких фильмах, сейчас репетируем в театре одну историю. С Аней мы снялись в одной из новелл фильма «Кактус». Мало кто знает, что прототипом истории стал реальный случай из жизни моего мужа. В детстве Виталик со своей сестрой отдыхали в летнем лагере. К ним приехала мама и точно так же, как в фильме, встретилась с воспитательницей детского дома, которая сказала: «Погуляйте с Олегом». А мальчику крикнула: «Олег, беги, к тебе мама приехала!» Так она решила сделать подарок ребёнку на день рождения. Мол, пусть мальчик хоть на 5 минут назовёт тётю мамой. С этого момента начались метания мамы Виталика: взять ребёнка из детского дома или нет. Они жили в коммунальной квартире, и её муж сказал: «Я не отказываю, но давай крепко подумаем». А когда она приехала во второй раз к мальчику, то воспитательница сказала: «Вы не волнуйтесь, я объяснила ребёнку, что вы не его мама». Эта история меня потрясла. Не зря говорят, что простота хуже воровства.

– Почему ваша героиня убегает, ведь она могла бы обнять мальчишку и сказать ему, что теперь они будут семьёй?

– Она спасовала, она не героиня. Она не знала, как с этим бороться и что теперь с этим делать. Наш фильм не сюси-пуси. Здесь и взрослый пасует перед ситуацией, оставляя ребёнка один на один с проблемой. У меня в интернате были случаи, когда детей усыновляли, меняли им имя, а через год возвращали. Что будет с этим ребёнком, кому он потом станет доверять?! В этот момент они взрослеют молниеносно, в каком бы возрасте это ни случилось.









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– Вашей дочке Кларе 6 лет. Смотрела ли она фильм «Куда течёт море»?

– Она смотрела в монтаже кусочек у папы на компьютере. Когда Клара увидела, что я привезла подарки и зову мальчика, а он не поворачивается, то она зарыдала навзрыд: «Мама, как он обидел тебя, как он мог! Ты привезла ему подарки, зовёшь его, а он не повернулся!» Мы её еле успокоили. После этого прекратили все эксперименты.

– Дмитрий Певцов сказал, что картину «Куда течёт море» полезно смотреть для нашего душевного здоровья. Но насколько она будет востребована в эпоху киноразвлечений, блокбастеров и боевиков?

– Этот фильм – глубокое исследование материала, где нет деления на взрослых и детей. Для новеллы с Оксаной Акиньшиной Виталик перелопатил кучу материалов про женщин, у которых рождались дети в результате изнасилования. При всей любви к ребёнку они не знали, как к нему относиться, не понимали, что за гены в нём. Это проблема очень серьёзная, существуют целые чаты этих женщин. И так с каждой новеллой. Если говорить о востребованности фильма, то приведу один пример. На одной из презентаций нашего фильма в соседнем зале шёл блокбастер, в другом – ещё один развлекательный фильм. Люди могли свободно и бесплатно переходить из зала в зал. Но никто не ушёл!

– Зрителям понравилось, как вы сыграли охранницу в фильме «Жги!» За эту роль вам дали приз на «Кинотавре», который вы потом распилили и половину подарили на день рождения Виктории Исаковой. Как она отреагировала?

– Мне показалось, что это прикольно, здорово, а главное – по правде. Потому что в фильме «Жги!» нет главной героини. Там две героини как две половинки одного целого. Думаю, что жюри «Кинотавра» трудно было выбрать одну из нас. Поэтому я вызвала Вику на сцену и пообещала, что приз мы распилим. Я не забыла о своём обещании и ко дню рождения Вики распилила приз и оформила в красивую деревянную рамку. Виктория очень хохотала и сказала, что поставит этот подарок во главу всех своих призов на полочку.

Татьяна НИКИШИНА