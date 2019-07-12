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«РКС-Киров» открыл питьевой фонтан «Любовь»

12 июля 2019, 14:48 [ «Аргументы Недели. Вятка» ]

12 июля 2019 года компания «РКС-Киров» открыла питьевой фонтан «Любовь». Это седьмой фонтан, который специалисты предприятия установили в рамках социального проекта «Питьевые фонтаны любимому городу».

Питьевой фонтан украсил сквер возле Дворца культуры «Родина». Он создан по индивидуальному дизайну мастером художественной ковки Алексеем Синцовым. Фонтан создан не только как источник питьевой воды - это оригинальный символический арт-объект, который олицетворяет любовь, наполняющую нашу жизнь смыслом. Проект площадки разработала дизайнер Елена Стрелкова.
Конструктив фонтана разработан с учетом особенностей людей с ограниченными возможностями здоровья и маленьких детей. Он имеет 2 чаши, расположенные на разных уровнях. Нижняя чаша удобна для пользования маломобильным жителям города и малышам.
Фонтан изготовлен из пищевой нержавеющей стали. Вода в него поступает из водопроводной сети и непрерывно циркулирует, что обеспечивает ее свежесть. Вода соответствует требованиям Санитарных норм и правил «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения». Качество воды контролирует лаборатория компании «Российские коммунальные системы - Киров».
Подключение к сетям водопровода и канализации, а также благоустройство места установки фонтана выполнили специалисты компании «РКС-Киров».

Справка: 
Компания «РКС-Киров» реализуют социальный проект «Питьевые фонтаны любимому городу» с 2016 года. Он уникален для России, все фонтаны изготовлены по индивидуальному дизайну в виде оригинальных арт-объектов.

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