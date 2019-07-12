Зампредправления Пенсионного фонда России Алексей Иванов арестован на 2 месяца Басманным судом

Басманный суд арестовал заместителя председателя правления Пенсионного фонда России Алексея Иванова на 2 месяца. Он просил не заключать его под стражу, а разрешить избрать мерой пресечения - домашний арест.

«Я всю жизнь служил нашей стране, выполняя задачи, принимал участие в разработке сложнейших информсистем. Я не имею загранпаспорта, иностранных счетов, заграничной недвижимости. Прошу не заключать меня под стражу», - заявил он, но суд ему отказал.

Вместе с ним ожидает своей участи и директор департамента по работе с госструктурами ООО «Техносерв Менеджмент» Алексей Копейкин. По версии следствия Иванов получил от компании взятку в размере 4 миллиона 400 тысяч рублей, сообщает канал «Baza».