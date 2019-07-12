Какой должна быть ставка по аренде пастбищ

В Законодательном Собрании Краснодарского края под председательством вице-спикера регионального парламента Сергея Усенко состоялось совместное совещание комитетов ЗСК. Рассматривался вопрос использования сельхозземель в предгорной части Кубани. С омбудсменом по делам фермеров Вячеславом Легкодухом, представителями краевого Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, БТИ, Росреестра, прокуратуры и главами муниципалитетов депутаты обсудили размер арендной ставки на пастбища для выпаса скота и покоса сена.

В работе также приняли участие первый зампредседателя аграрного комитета ЗСК Сергей Орленко, председатель комитета по физкультуре и спорту Александр Поголов, секретарь комитета по вопросам имущественных и земельных отношений Денис Хмелевской.

Вопрос, касающийся размера арендной платы пастбищ поднимался законодателями и ранее. Так, в конце июня в стенах кубанского парламента прошел круглый стол, на котором обсуждались целесообразность и необходимость изменений в краевое законодательство в части вовлечения в оборот неиспользуемых земель. Рассматривалась в том числе и чрезмерно высокая стоимость аренды пастбищ, из-за которой люди уже отказываются заниматься животноводством в связи с дальнейшей нерентабельностью их бизнеса.

В ходе работы депутаты тогда отметили - районы не обладают полной информацией о новой кадастровой оценке. Восполнить данный пробел и пообщаться на наболевшую тему более предметно с представителями муниципалитетов и было решено на июньской встрече.

В начале июля по поручению спикера ЗСК Юрия Бурлачко в Отрадненском районе состоялось уже выездное совместное заседание комитетов. Оно также было посвящено вопросам стоимости аренды пастбищ. Парламентарии рекомендовали районам из предгорной части Краснодарского края провести инвентаризацию земель с высокой арендной платой.

По мнению участников нынешнего совещания, при проведении кадастровой оценки надо сначала определиться, какой участок следует относить к пашне, а какой - к пастбищу, поскольку стоимость их отличается существенно. И только после этого вырабатывать какие-то меры по снижению платы за землю для выпаса скота.

Присутствующие на встрече обсудили также вопрос о возможности передачи пастбищ из краевой собственности в муниципальную для того, чтобы власти на местах сами устанавливали размер ставки на аренду земель для выпаса животных. При этом в ходе дискуссии было отмечено - речь идет не о всех имеющихся на Кубани 400 тысячах участках, а о территориях для выпаса скота и покоса сена в предгорной части Краснодарского края.

Главы муниципалитетов, в свою очередь, озвучили депутатам собственные идеи по решению проблемы с размером арендной ставки на землю. Они предложили повышать ее постепенно, включив соответствующие пункты в

документы, регулирующие развитие животноводства в крае. Свою позицию руководители районов аргументировали тем, что оно не приносит сиюминутных результатов, а сразу отдавать крупную сумму за аренду угодий фермеры просто-напросто не готовы.

По итогам совещания была принята резолюция. В ней департаменту имущественных отношений в срок до первого сентября предложили представить в Законодательное Собрание «дорожную карту» по решению проблемы снижения высокой платы за пастбища. Аграрный комитет ЗСК возьмет на контроль проводимую краевым Минсельхозом работу по инвентаризации земель.