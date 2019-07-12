Какие четыре важных вопроса стоит задать на первом свидании?
12 июля 2019, 09:27 [ «Аргументы Недели» ]
Блогер из Америки Бриенна Холт выделила четыре основных вопроса, которые могут раскрыть истинный характер человека и показать суть дальнейшего общения уже во время первого свидания. Девушка поделилась своими наблюдениями.
По мнению Бриенны, всего четыре вопроса могут дать представление о том, какой человек на самом деле, а не каким он хочет себя показать. Также блогер уверена, что в ответах на эти вопросы поднимаются важные темы, которые способны продемонстрировать перспективу дальнейших отношений.
Первым, что нужно выяснить, каким знаком зодиака является человек, передаёт Lenta.Ru. Холт уточняет, что не верит в астрологию, однако отмечает, что некоторые черты характера присущи людям, родившимся в тот или иной месяц.
Далее она советует спросить о том, когда у человека в последний раз были отношения. Таким образом через несколько уточняющих вопросов можно выяснить, какой у потенциального партнера опыт, и предположить, чего от него можно ожидать.
Третьим вопросом являются интересы и увлечения, которые покажут, какие могут быть общие хобби. В конце нужно узнать позицию человека по какой-нибудь неоднозначной теме. Это поможет понять, насколько схожими являются взгляды на жизнь.