Хабаровские волонтеры борются за грант в два миллиона рублей

В конкурсе «Доброволец России 2019» принимают участие волонтеры Хабаровского края. Краевые активисты стали самыми активными и подали больше всех заявок – всего 102 социально значимых проекта во всех 12 номинациях.

Всего грантовый фонд составляет 45 миллионов рублей. Победителю полагается до 2 миллионов. Участвовать могут представители трех возрастных групп, 8-14 лет, 14-18 лет и старше 18. Заявки поделены на три категории, «Социальный проект», «Доброе дело» и «Творческая работа».

Это не первый конкурс для хабаровских волонтеров. Движение в крае развивается активно. В прошлом году добровольны попали в ТОП-20 по количеству заявок. Попадание в финал определят эксперты. Вскоре будет сформирован список из десятка финалистов в каждой из номинаций.

Вручение премии состоится на международном форуме добровольцев, который пройдет со 2 по 5 декабря в Москве.