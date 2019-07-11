Чем чаще всего летом болеют туристы в Крыму на море

Во время летнего купального сезона жители полуострова и туристы заражаются ротавирусной инфекцией. По словам директора Центра медицины катастроф и скорой помощи Сергея ОЛЕФИРЕНКО, инфекция распространяется в условиях жаркой погоды в лиманах или тех местах, где море очень мелкое, пишут «Аргументы недели-Крым».

«Захлебываемся» не только мы, но и инфекционки. Если приехать в ялтинскую больницу ночью, то под дверьми будет человек десять», — сообщил он в эфире радию «Спутник в Крыму».

Ротавирус, в отличии от холеры, у которой в Крыму природный очаг, – завезенная инфекция.

«Еще пять-семь лет назад ротавирусных инфекций было гораздо меньше. Ротавирус – результат миграции. Его завезли в Крым из Азии», — добавил глава крымской скорой помощи.

По его словам, развитие заболевания можно предотвратить, если своевременно начать принимать необходимые препараты. Он подчеркнул, что болезнь важно лечить с проявлением первых признаков, иначе через несколько дней без стационара и капельниц уже не обойтись.

В случае вызова бригады скорой помощи по симптомам ротовируса, медики обязаны отвезти пациента в инфекциооную больницу для необходимых исследований, анализов и посевов для исключения вероятности холеры, так как симптоматика в обоих случаях очень похожа.

СПРАВКА. Ротавирусная инфекция – инфекционное заболевание, причиной которого является ротавирус, имеются также и другие названия – ротавироз, ротавирусный гастроэнтерит, кишечный грипп, желудочный грипп. Инкубационный период – 1-5 дней. Ротавирус поражает как детей, так и взрослых, но у взрослого человека, в отличие от ребенка, заболевание протекает в более легкой форме. Больной становится заразным с первыми симптомами ротавироза и остается заразным до конца проявления признаков заболевания (5-7 дней). Через 5-7 дней наступает выздоровление, организм вырабатывает стойкий иммунитет к ротавирусу и повторное заражение происходит очень редко.