В Чернобыле задержаны российские и британские сталкеры
11 июля 2019, 17:41 [ «Аргументы Недели» ]
Трех сталкеров из Великобритании и РФ задержали в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Об этом сообщила в четверг пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Киевской области.
В ведомстве отметили, что британцы были задержаны в Припяти, а россиянин - недалеко от села Терехи. Все они незаконно проникли в чернобыльскую зону в качестве "экстремальных туристов".
На них составили административные протоколы по статье "Нарушение требований радиационной безопасности" и выписали штраф. Информацию о нарушителях направили в СБУ и Госпогранслужбу страны.