В Чернобыле задержаны российские и британские сталкеры

Трех сталкеров из Великобритании и РФ задержали в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Об этом сообщила в четверг пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Киевской области.

В ведомстве отметили, что британцы были задержаны в Припяти, а россиянин - недалеко от села Терехи. Все они незаконно проникли в чернобыльскую зону в качестве "экстремальных туристов".

На них составили административные протоколы по статье "Нарушение требований радиационной безопасности" и выписали штраф. Информацию о нарушителях направили в СБУ и Госпогранслужбу страны.