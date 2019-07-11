Фармацевт: на лекарствах люди экономят в последнюю очередь

С января по май 2019 года люди в РФ купили 2,1 млрд упаковок лекарств, а это на 3,7 процента меньше, чем за аналогичный период в 2018 году, сообщают «Известия» с ссылкой на источники. Выходит, россияне стали покупать меньше лекарств.

Эксперт Елена Неволина, в свою очередь, рассказала, что эти цифры говорят отнюдь не об экономии россиян на своем здоровье, а о том, что спрос переходит на более дорогие препараты, пишет НСН.

"Может быть, у россиян укрепилось мнение, что дешевые препараты не работают и можно потратить больше денег в конечном итоге, чем купить одну упаковку из ценового сегмента выше 150 рублей", - отметила эксперт.

Ранее Росстат сообщал, что цены увеличились на лекарства, а также на медицину в целом, отмечает портал Дни24.