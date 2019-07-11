Актриса Ева Грин: Американцы знают только те фильмы, которые снимаются в Голливуде

Актриса Ева Грин любит играть отрицательных персонажей. Даже когда училась в Парижской драматической школе, то всегда выбирала злодейские роли. Как утверждает актриса: «Это прекрасный способ справиться с эмоциями». Но популярность Еве Грин принесла роль подружки Бонда в «Казино Рояль», за которую она получила кучу денег и титул лучшей молодой актрисы года.

«Аргументы Недели» сумели пообщаться с актрисой благодаря своим парижским коллегам. Merci им за это!

- Вы попали в число самых популярных французских актрис в Голливуде. Вы мечтали об этом?

- Нет, я совершенно не думала об этом. Когда мне предложили роль девушки Бонда, то я отказалась от роли, но так уж случилось, что меня убедили сыграть его подружку. Нет, я никогда не планировала постоянно работать в Голливуде.

- Почему? Это слава, деньги, успех.

- Возможно. Американские фильмы популярны в мире. Но там люди знают только те фильмы, которые снимаются в Голливуде. Из моих они знают только «Бонда». А мне бы хотелось, чтобы меня узнавали и по другим ролям.

- Что для вас является важным, когда вы даете согласие на участие в фильме?

- Сценарий. Это прежде всего. Я должна почувствовать его и влюбиться. Мне важно видеть мою героиню. Важно понимать ее характер. Но я знаю точно, что комедии меня не привлекают.

- В вас чувствуется сильный характер. С вами бывает сложно?

- Меня не особо волнует мнение окружающих. У меня есть свои взгляды на вещи, на происходящее. Почему я должна жить и оглядываться на мнение окружающих?

- Но очень сильных женщин мужчины боятся…

- Правда? Зачем такой мужчина, который боится женщины? Мне не нравятся мужчины, которые осторожно относятся к жизни, слишком много занимаются своей внешностью. Это не имеет никакого отношения к мужественности. Лучше легкая небрежность. Меня не прельщают мужчины с парфюмом.

- Вы сами выбрали себе образ роковой и холодной женщины?

- А почему вы решили, что я холодная? Совершенно неправильное мнение. Кстати, я родилась светловолосой, но кинематографу нужны и брюнетки. Меня пока устраивает мой образ. А какая я на самом деле? Об этом знают мои близкие.

- Как вы любите отдыхать после съемок?

- Я люблю отдыхать с книгой в руках. Когда-то Джонни Депп подарил мне прекрасную книгу «Цветы зла» Шарля Бодлера, так я ее перечитываю очень часто. Вообще, я люблю Бодлера. Потрясающе красивый язык.

- Вас считают одной из самых сексуальных актрис французского кино. Как вам такой титул?

- Я просто прихожу от этого в ужас! Если меня будут только воспринимать, как красотку, то это совсем нехорошо. Я всегда хотела этого избежать. Всегда! Я хочу получать удовольствие от своей работы и приносить удовольствие зрителю. В этом суть актерской профессии.

- У вас есть жизненный принцип?

- Конечно. Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать ничего!

- Благодарю за интервью.