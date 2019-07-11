//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество 13+

Мамонтовые ослы из Индонезии поселятся в Московском зоопарке

11 июля 2019, 12:46 [ «Аргументы Недели» ]

Мамонтовые ослы из Индонезии поселятся в Московском зоопарке
фото: De Meester, J. / globallookpress.com

В Московском зоопарке поселятся два гигантских мамонтовых осла пуату. Их зверинец приобретет в Индонезии. Соответствующая информация появилась некоторое время назад на сайте госзакупок.

Московский попугай-неврастеник Флинт пошел на поправку

Московский попугай-неврастеник Флинт пошел на поправку

«Информация о товаре: разведение лошадей и прочих животных семейства лошадиных отряда непарнокопытных. Поставка животных (ослов пуату) для ГАУ «Московский зоопарк», две штуки», - сказано в конкурсной документации.

Согласно условиям контракта, ослов пуату доставят из Индонезии в российскую столицу до 28 июля. В проекте договора о покупке ослов говорится, что животные должны быть здоровы, без внешних физических недостатков. Данный факт призвана подтвердить ветеринарно-сопроводительная документация, которую выдали индонезийские уполномоченные органы.

Конкурс проводился в форме закупки у единственного поставщика. Название компании, с которой заключен контракт на поставку животных, не раскрывается.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что попугай-неврастеник Флинт, попавший в руки московских орнитологов, пошел на поправку.

 

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ДЦ

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости МирТесен

//В мире

Госбюро расследований Украины вызвало на допрос Петра Порошенко

Госбюро расследований Украины вызвало на допрос Петра Порошенко

Петр Порошенко должен явиться на допрос в Госбюро расследований 17 июля, сообщает издание "theБабель" со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Анжелику Иванову. Об этом пишет РИА Новости.

//Экономика

Путин призвал увеличить темпы роста российской экономики

Путин призвал увеличить темпы роста российской экономики

Президент Российской Федерации Владимир Путин доволен экономическими тенденциями, но требует увеличить темпы роста, о чем и заявил на минувшем совещании по экономическим вопросам в Кремле.

//В мире

Российский сенатор посочувствовал Зеленскому

Российский сенатор посочувствовал Зеленскому

Член комитета Совфеда по безопасности Франц Клинцевич посочувствовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Он заявил, что у Главы Украины такие помощники, с которыми даже «каши не сваришь».

//В мире

Фото уничтоженного ракетой в Донбассе грузовика армии Украины выложили в сеть

Фото уничтоженного ракетой в Донбассе грузовика армии Украины выложили в сеть

В интернете появилась фотография уничтоженного противотанковой ракетой в Донбассе грузовика Вооруженных сил Украины. Данный снимок выложил некоторое время назад один из пользователей социальной сети Twitter.

//В мире

На Украине детям, выступавшим в России, категорически запрещено участвовать в "Евровидении"

На Украине детям, выступавшим в России, категорически запрещено участвовать в "Евровидении"

На Украине дети, выступавшие в России с 1 января 2014 года, не смогут принять участие в конкурсе "Евровидение". НОТУ изменила правила отборочного тура вокалистов на детское "Евровидение".

//Новости СМИ2

//Происшествия

На Камчатке из-за жары разрушился многоквартирный дом

На Камчатке из-за жары разрушился многоквартирный дом

На Камчатке в селе Аянка из-за жары покосился многоквартирный жилой дом, все жители эвакуированы. Специалисты связывают произошедшее с рекордно тёплой для зоны вечной мерзлоты погодой.

//Общество

В Роскачестве предупредили, как избежать взрыва смартфона

В Роскачестве предупредили, как избежать взрыва смартфона

После трагедии в Кургане, когда семилетний мальчик погиб из-за взорвавшегося смартфона, специалисты Роскачества разработали свод правил, согласно которым можно уберечь гаджеты от взрыва аккумулятора.

//Шоу-бизнес

Актриса Алика Смехова поделилась фотографиями в белоснежном купальнике

Актриса Алика Смехова поделилась фотографиями в белоснежном купальнике

Известная российская актриса Алика Смехова поделилась с поклонниками фотографиями в белоснежном раздельное купальнике на солнечном пляже. По её словам, она может и хотела бы что-то подправить в фотошопе, но не умеет.

//Шоу-бизнес

Алибасов прошёл проверку на детекторе лжи

Алибасов прошёл проверку на детекторе лжи

Бари Алибасов в ходе программы на «Первом канале» ответил на вопросы о своём отравлении. При этом продюсер проходил проверку на полиграфе. Полученные результаты оказались не такими, как представлено в официальной версии случившегося.

//Новости МирТесен

//Новости партнеров

//Криминал

Заместителя главы ПФР задержали за взятку

Заместителя главы ПФР задержали за взятку

В среду, 11 июля, следователи задержали заместителя председателя правления Пенсионного фонда России Алексей Иванова по подозрению в получении взятки. Глава ПФР прокомментировал случившееся.

//Общество

Хорошее дело аниме не назовут?

Хорошее дело аниме не назовут?

С каждым годом в мире в целом и в России в частности неуклонно растёт популярность японской анимации и комиксов, в простонародье известных как аниме и манга. Увлечение этим даже сформировало особую субкультуру, называемую «отаку». Но, несмотря на относительную популярность, существует много негативных стереотипов об аниме и тех, кто им увлекается, в особенности среди родителей подростков. Оправданы ли их страхи?

//Общество

Актриса Ева Грин: Американцы знают только те фильмы, которые снимаются в Голливуде

Актриса Ева Грин: Американцы знают только те фильмы, которые снимаются в Голливуде

Актриса Ева Грин любит играть отрицательных персонажей. Даже когда училась в Парижской драматической школе, то всегда выбирала злодейские роли. Как утверждает актриса: «Это прекрасный способ справиться с эмоциями». Но популярность Еве Грин принесла роль подружки Бонда в «Казино Рояль».

//Происшествия

В Мытищах пожарные ликвидировали факельное горение на ТЭЦ

В Мытищах пожарные ликвидировали факельное горение на ТЭЦ

Сотрудники МЧС смогли потушить факельное горение на территории мытищинской ТЭЦ-27, рассказали в пресс-службе. Сообщается, что в настоящий момент продолжает гореть цистерна с маслом.

//Политика

Туск назвал распад СССР счастьем для России и Европы

Туск назвал распад СССР счастьем для России и Европы

Глава Европейского совета Дональд Туск считает, что распад СССР не только не был самой крупной геополитической катастрофой двадцатого века, но напротив - оказался весьма счастливым событием.

//Туризм

Нудистские пляжи обходит стороной каждый пятый

Нудистские пляжи обходит стороной каждый пятый

Сервис путешествий Туту.ру провел опрос и узнал у 2200 пользователей, как они относятся к нудистским пляжам. Треть респондентов относится к ним нейтрально, хотя сами их не посещают. Более 20% не имеют ничего против нудистов, если они отдыхают на огороженной территории.

//Шоу-бизнес

Бузова рассказала о повреждённой ноге и близком знакомстве с насекомыми

Бузова рассказала о повреждённой ноге и близком знакомстве с насекомыми

Ольга Бузова в социальной сети рассказала подписчикам о своих недавно полученных психологических и физических травмах. «С таким количеством фобий и страхов я не сталкивалась ещё никогда», - призналась певица.

//Происшествия

В Мытищах горит ТЭЦ, есть пострадавшие

В Мытищах горит ТЭЦ, есть пострадавшие

В Мытищах произошёл пожар на территории ТЭЦ 27, которая также известна как «Северная ТЭЦ». Станция обеспечивает теплом и электричеством северную и северо-восточную часть Москвы, а также Мытищи.

//В мире

Штаб ООС сообщил о новых боях в Донбассе и потерях воюющих против ополчения ВСУ

Штаб ООС сообщил о новых боях в Донбассе и потерях воюющих против ополчения ВСУ

Штаб украинской Операции объединенных сил сообщил о новых боестолкновениях на территории Донбасса. Соответствующая информация появилась некоторое время назад на странице операции в социальной сети Facebook.

//Происшествия

На Урале ураган повалил деревья и оставил без света сотни домов

На Урале ураган повалил деревья и оставил без света сотни домов

В уральском городе Кушва накануне вечером разбушевалась стихия: на людей обрушились ливень и ветер с порывами до 17 метров в секунду. В результате упали деревья и около 300 домов остались без света.

//Культура

Мартин раскрыл сюжет приквела «Игры престолов»

Мартин раскрыл сюжет приквела «Игры престолов»

Недавно начались съёмки приквела к любимому многими сериалу «Игра престолов». Писатель Джордж Мартин, по мотивам книг которого и снят сериал, рассказал, что из знакомого нам Вестероса мы сможем увидеть в новом творении HBO.

//В мире

Бывший министр Украины назвал имя возможного премьера при президенте Зеленском

Бывший министр Украины назвал имя возможного премьера при президенте Зеленском

Главой правительства Украины при президенте Владимире Зеленском может стать Святослав Вакарчук. С таким заявлением выступил Евгений Червоненко, бывший министр транспорта и связи соседнего государства.

//Наука

РАН: скоро ученые найдут "полного двойника" Земли

РАН: скоро ученые найдут "полного двойника" Земли

В ближайшие 10-15 лет ученые найдут "полного двойника" Земли. Об этом рассказал в интервью директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович, сообщает РИА Новости.

//В мире

Киевский оппозиционер озвучил обязательное условие прекращения войны в Донбассе

Киевский оппозиционер озвучил обязательное условие прекращения войны в Донбассе

Сотрудничество с Российской Федерацией является обязательным условием прекращения вооруженного конфликта в Донбассе. Такой точки зрения придерживается украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук.

//Армия

СК РФ возбудил дело после обстрела журналистов "Звезды" в Донбассе

СК РФ возбудил дело после обстрела журналистов "Звезды" в Донбассе

Следственный комитет Российской Федерации возбудил четыре уголовных дела по фактам артиллерийских обстрелов украинскими военнослужащими жителей ДНР и съемочной группы телеканала "Звезда".

//В мире

Украинский генерал уверен, что парад в честь Дня независимости нужен стране

Украинский генерал уверен, что парад в честь Дня независимости нужен стране

Командующий десантно-штурмовыми войсками ВС Украины прокомментировал сообщения об отмене военного парада в честь Дня независимости страны. По словам Михаила Забродского, парад – это «символ борьбы против врага».

//Происшествия

СМИ узнали о проверке спасателями информации о взрыве в многоэтажке на северо-востоке Москвы

СМИ узнали о проверке спасателями информации о взрыве в многоэтажке на северо-востоке Москвы

Московские спасатели занимаются проверкой информации о взрыве в 12-этажном жилом доме, расположенном в северо-восточной части российской столицы. Об этом сообщили некоторое время назад интернет-СМИ.

//Происшествия

Пожар в Дагестане унес жизни троих человек

Пожар в Дагестане унес жизни троих человек

Три человека, в том числе два ребенка, погибли в результате пожара в частном доме в Кизлярском районе Дагестана. Об этом сообщили журналистам в четверг, 11 июня, в Минздраве республики.

//Новости партнеров

//Здоровье

Нейрохирург предположил, из-за чего дрожит Меркель

Нейрохирург предположил, из-за чего дрожит Меркель

Врач-нейрохирург Алексей Кащеев предположил, с чем могут быть связаны приступы дрожи канцлера Германии Ангелы Меркель. За прошедший месяц случилось уже три подобных эпизода.

//В мире

Военный аналитик объяснил атаку бойцов ДНР против ВСУ с помощью «Змея Горыныча»

Военный аналитик объяснил атаку бойцов ДНР против ВСУ с помощью «Змея Горыныча»

Военный аналитик Сергей Судаков объяснил применение бойцами ДНР установки разминирования УР-83П против Вооруженных сил Украины. Видео, на которых запечатлена атака, появилось в интернете некоторое время назад.

//В мире

Молодой британец решил залезть в спальню королевы

Молодой британец решил залезть в спальню королевы

В Букингемском дворце охрана задержала 22-летнего жителя Великобритании, который планировал проникнуть в спальню королевы Елизаветы II. Инцидент произошёл в ночь со вторника на среду, передаёт КП.

//Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве и Подмосковье в четверг

В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве и Подмосковье в четверг

Сотрудники Гидрометцентра рассказали о погоде в Москве и Подмосковье в четверг, 11 июля. Синоптики предупреждают, что уровень погодной опасности продолжает оставаться жёлтым, передаёт КП.

//В мире

Принцы Уильям и Гарри показали своё соперничество

Принцы Уильям и Гарри показали своё соперничество

Великобританские принцы Уильям и Гарри встретились друг против друга во время благотворительного турнира по поло. С трибун своих мужей поддерживали Кейт Миддлтон и Меган Маркл вместе с детьми.

//Общество

В РАН рассказали о возможности повторения космической "гонки"

В РАН рассказали о возможности повторения космической "гонки"

В РАН считают, что Россия и Соединённые Штаты в дальнейшем будут продолжать вместе заниматься освоением космоса. Директор Института космических исследований РАН уверен, что хоть соперничество и остаётся, но в новую космическую «гонку» оно не перерастёт.

//Новости СМИ2

//Общество

Круглый стол: Наталья и Иван Стришние должны понести наказание за свои злодеяния

Круглый стол: Наталья и Иван Стришние должны понести наказание за свои злодеяния

В редакции газеты «АН» прошла встреча с кущевскими предпринимателями, которые пострадали от произвола цапковской банды, но долгое время не могли добиться правды. Заявления от пострадавших фермеров 8 лет пылились на полках Прокуратуры Краснодарского края

//В мире

На Украине предложили переименовать русский язык и Россию

На Украине предложили переименовать русский язык и Россию

Советник украинского президента Владимира Зеленского Никита Потураев предложил переименовать на Украине русский язык, да и Россию заодно. «Что нам мешает?» - заявил кандидат в депутаты от партии «Слуга народа».

//Происшествия

"КамАЗ" разнёс три автомобиля в Ленинградской области

"КамАЗ" разнёс три автомобиля в Ленинградской области

В среду, 10 июля, на трассе "Кола" в Ленинградской области на 186-м километре автодороги, в Лодейнопольском районе произошло столкновение между грузовым автомобилем и тремя легковушками. Отмечается, что несколько человек пострадали, ещё один погиб.

//Армия

"Союз" со спутниками Минобороны запущен с космодрома "Плесецк"

"Союз" со спутниками Минобороны запущен с космодрома "Плесецк"

На космодроме "Плесецк" успешно прошел запуск ракеты-носителя "Союз-2.1В", задачей которой являлось вывести на околоземную орбиту четыре космических аппарата в интересах Министерства обороны РФ.

//Происшествия

В Жуковский из Ирака прибыл спецборт МЧС с более 30 российскими детьми

В Жуковский из Ирака прибыл спецборт МЧС с более 30 российскими детьми

В среду, 10 июля, в аэропорт Жуковский прибыл специальный борт спасателей МЧС из Багдада(Ирак) в Москву. Отмечается, на воздушном судне находятся около 33 российских детей, эвакуированных из зоны вооруженного конфликта.

//Наука

Новую куклу Barbie сделают астронавтом

Новую куклу Barbie сделают астронавтом

Коллекция кукол Barbie пополнится моделью, прототипом которой стала Саманта Кристофоретти - первая женщина-астронавт и первая итальянка, побывавшая на борту Международной космической станции.

//Новости МирТесен

//В мире

Цискаридзе возмутили слова грузинского телеведущего в адрес Путина

Цискаридзе возмутили слова грузинского телеведущего в адрес Путина

Ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе отреагировал на выходку грузинского телеведущего Георгия Габуния, который в прямом эфире канала "Рустави 2" оскорблял президента РФ Владимира Путина.

//Общество

Роза Сябитова объяснила, почему большинство россиян считают регистрацию брака обязательной

Роза Сябитова объяснила, почему большинство россиян считают регистрацию брака обязательной

Исследования ВЦИОМ говорят о том, что 77% россиян считают официальную регистрацию брака обязательной, как передает ТАСС. В основном, так считают люди старше 60 лет. Молодежь 18-24 лет также "за" брак, однако поход в ЗАГС обязательным не считает.

//В мире

В Италии порядка 20 человек пострадали из-за града

В Италии порядка 20 человек пострадали из-за града

Сильная непогода с ветром, ливнями и градом обрушилась в среду на Адриатическое побережье Италии. С травмами и ранениями в больницы обратились 18 человек, сообщает газета Repubblica.

//В мире

Зеленский поручил мгновенно и жёстко реагировать на вооружённые провокации в Донбассе

Зеленский поручил мгновенно и жёстко реагировать на вооружённые провокации в Донбассе

Владимир Зеленский отреагировал на обстрел автомобильной колонны в районе поселка Гранитный. Глава государства поручил более жестко реагировать на любые попытки вооруженных провокаций против украинских мирных граждан и военнослужащих.

//Шоу-бизнес

Звезда "Папиных дочек" стал отцом в четвертый раз

Звезда "Папиных дочек" стал отцом в четвертый раз

В среду, 10 июля, 55-летний Александр Самойленко, известный, в частности, по роли в сериале "Папины дочки", стал отцом в четвертый раз. У актера и его супруги Натальи Громовой родилась дочь.

//Шоу-бизнес

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей

Журнал Forbes опубликован список ста самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года. Отмечается, что большинство попавших в список знаменитостей являются музыкантами и спортсменами.

//Общество

Знакомьтесь, аниме: так ли пагубно его влияние?

Знакомьтесь, аниме: так ли пагубно его влияние?

С каждым годом в мире в целом и в России в частности неуклонно растёт популярность японской анимации и комиксов, в простонародье известных как аниме и манга. Увлечение этим даже сформировало особую субкультуру, называемую «отаку». Но, несмотря на относительную популярность, существует много негативных стереотипов об аниме

//В мире

Автомобиль украинского губернатора попал под обстрел в Донбассе

Автомобиль украинского губернатора попал под обстрел в Донбассе

Автомобильная колонна, в которой находилась машина председателя Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко, подверглась обстрелу в районе поселка Гранитный. В результате происшествия погиб один человек.

//Непознанное

"Ангел или пришелец?": в Дагестане на видео сняли крылатое существо

"Ангел или пришелец?": в Дагестане на видео сняли крылатое существо

В Сети набирает популярность видео, автор которого утверждает, что ему удалось запечатлеть на пленку некое крылатое существо в небе над Дагестаном. Пользователи соцсетей активно обсуждают запись.

//В мире

Выгнанный Зеленским чиновник вспомнил, как президент выступал пьяный на сцене

Выгнанный Зеленским чиновник вспомнил, как президент выступал пьяный на сцене

Секретарь горсовета Борисполя Ярослав Годунко, которого выгнал с сегодняшнего совещания президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подаст на главу государства в суд иск на защиту чести и достоинства.

//Общество

Главу Счетной палаты Красноярского края Давыденко увольняют. Знает ли об этом президент?

Главу Счетной палаты Красноярского края Давыденко увольняют. Знает ли об этом президент?

Нам стало известно, что прокурор Красноярского края Михаил Савчин поручил провести проверку о хищениях леса во вверенном ему регионе, но почему-то получилась проверка главы Счетной палаты края Татьяны Давыденко...

//Авто

Милонов предложил ввести спецзнаки для беременных автоледи

Милонов предложил ввести спецзнаки для беременных автоледи

Депутат Государственной думы Виталий Милонов внес предложение помечать те автомобили, в которых находится беременная дама или молодая мать, специальным знаком, дающим женщинам преимущества.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Система пошла вразнос?
2

Кадры подрыва ракетой ДНР везшего боеприпасы грузовика ВСУ обнародовали в сети
3

Перечислены города России, которые могут быть уничтожены в случае ядерной войны
4

Нейрохирург предположил, из-за чего дрожит Меркель
5

ФСБ объяснила почему перестала пускать граждан Украины

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры