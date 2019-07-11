Мамонтовые ослы из Индонезии поселятся в Московском зоопарке

В Московском зоопарке поселятся два гигантских мамонтовых осла пуату. Их зверинец приобретет в Индонезии. Соответствующая информация появилась некоторое время назад на сайте госзакупок.

«Информация о товаре: разведение лошадей и прочих животных семейства лошадиных отряда непарнокопытных. Поставка животных (ослов пуату) для ГАУ «Московский зоопарк», две штуки», - сказано в конкурсной документации.

Согласно условиям контракта, ослов пуату доставят из Индонезии в российскую столицу до 28 июля. В проекте договора о покупке ослов говорится, что животные должны быть здоровы, без внешних физических недостатков. Данный факт призвана подтвердить ветеринарно-сопроводительная документация, которую выдали индонезийские уполномоченные органы.

Конкурс проводился в форме закупки у единственного поставщика. Название компании, с которой заключен контракт на поставку животных, не раскрывается.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что попугай-неврастеник Флинт, попавший в руки московских орнитологов, пошел на поправку.