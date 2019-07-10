Роза Сябитова объяснила, почему большинство россиян считают регистрацию брака обязательной

Исследования ВЦИОМ говорят о том, что 77% россиян считают официальную регистрацию брака обязательной, как передает ТАСС. В основном, так считают люди старше 60 лет. Молодежь 18-24 лет также "за" брак, однако поход в ЗАГС обязательным не считает.

По официальным данным, в 2018 году было зарегистрировано 893 тысячи союзов возлюбленных. Чаще всего в супружеский брак вступают люди в возрасте от 25 до 34 лет, сообщает портал Дни24.

Телеведущая и сваха Роза Сябитова заявила, что родители должны принимать участие в жизни детей, пишет НСН.

"Они должны участвовать в личной жизни своих детей, когда принимается решение о создании семьи. Она впоследствии вливается в общую семью. Соответственно родители должны принимать участие в этом", - отметила она.