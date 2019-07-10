Инициатива ульяновских общественников стала законом

Для фитнес-индустрии 9 июля стал историческим днем. Депутаты Государственной Думы единогласно в первом чтении приняли поправки в закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», регулирующие фитнес-деятельность.

Соавтор законопроекта Дмитрий Пирог подчеркнул: «За последние 10 лет количество граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом возросло с 17 до 40 %. Очевидно, что доля зависит прежде всего от количества и качества предоставляемых услуг. Согласно майскому указу Президента Владимира Путина, количество занимающихся спортом и физической культурой к 2024 году должно приблизиться к 55 %. Здесь прямая зависимость от доступности и качества. В России сегодня фитнесом занимается 7 миллионов человек, но в отрасли есть проблемы – это обеспечение безопасности процесса и специалисты, не имеющие соответствующего образования. Более того, большинство людей просто не обладают необходимыми базовыми знаниями физиологии и анатомии. Это приводит к увечьям, травмам и даже летальным исходам».

Принятый законопроект вводит, прежде всего, определение правового понятия фитнес-центров: их права и обязанности, а также положение, касающееся деятельности специалистов этой отрасли. Фитнес-центры обязаны обеспечить безопасность потребителей, провести дополнительное профессиональное образование работников и независимую оценку квалификации. Всё это позволит урегулировать деятельность спортивных организаций и повысить качество.

В свою очередь председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярев отметил важность и актуальность законопроекта. «Впервые он был внесён авторами в конце прошлого года после общественных слушаний и нулевых чтений в Общественной палате России, инициатором которых выступила Елена Истягина-Елисеева. Далее его обсудили на Совете при Президенте Владимире Путине по развитию физической культуры и спорта. По итогам было выпущено поручение Президента , согласно которому законопроект необходимо было принять до 25 июля. Мы действуем в строгом соответствии с графиком. Статистика, которую сегодня по фитнес-центрам ведёт спортивная власть, она вся оценочная. Мы фактически сейчас возвращаем фитнес-индустрию в поле зрения государства», – отметил Михаил Дегтярев.

Впервые вопрос урегулирования фитнес-индустрии был поднят общественниками Еленой Истягиной-Елисеевой и Николаем Цукановым в 2017 году. В течение 2018 года в Общественной палате России проводились круглые столы, слушания. Итогом стало нулевое чтение и внесение поправок в соответствующий закон на рассмотрение в Госдуму.

Как отмечает автор инициативы поправок в закон в части «фитнес-деятельности», заместитель председателя Комиссии ОПРФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Елена Истягина-Елисеева, вопрос о реновации 329-го закона назрел давно. «В этом важном документе для всей отрасли больше заплаток, чем самого содержания. Требуются принципиально новые подходы ко многим областям физической культуры и спорта. Яркий пример – отсутствие в законодательстве понятия «фитнес». Собственно, это один из примеров того, насколько морально устаревшим является 329-й закон – основной для физкультурно-спортивной отрасли. Фитнес является частью той индустрии, деятельность которой направлена на улучшение здоровья людей. И здесь, безусловно, интересы государства, общества и фитнес-отрасли однозначно совпадают. Сегодня мы продемонстрировали, как гражданское общество должно взаимодействовать с государством в идеале. Экспертное сообщество выявляет проблематику, обсуждает, предлагает пути решения. Наши партнеры в Государственной Думе выходят с законодательной инициативой и с помощью профессиональной экспертизы разрабатывают новый законопроекты. Мы показали, что можно изменить даже самую тяжёлую застарелую проблему. Мы сами можем менять нашу жизнь к лучшему», – сказала Елена Истягина-Елисеева.

Принятые поправки помогут в реализации национальных проектов, считает министр физической культуры и спорта Ульяновской области Николай Цуканов. «Произошло важное и знаменательное событие, – отметил он. – Физическая культура и спорт обогатили себя таким понятием, как «фитнес» и «фитнес-индустрия». Приятно осознавать, что ульяновский регион инициировал ещё 2 года назад через Общественную палату эту инициативу, которую поддержал губернатор Сергей Морозов. Нас услышали и в Общественной палате РФ, и Госдуме, и Правительстве, и Администрации Президента. Безусловно, фитнес-индустрия поможет в решении национальных проектов, обогатит нас в физической культуре».

Один из соавторов инициативы чемпион мира и Европы по боксу и тайскому боксу, член Общественной палаты Григорий Дрозд уверен, что принятый законопроект даст возможность всей фитнес-индустрии, любителям спорта и здорового образа жизни получить новое развитие: «Это наша большая и общая победа. Общественная палата – это та самая площадка, где мы можем своими руками, как профессионалы в своём деле, влиять на развитие спорта, улучшать его и говорить о развитии физкультуры и здорового образа жизни в нашей стране. У нас огромное желание, много энергии, в ближайшем будущем от нас поступят новые интересные предложения, инициативы», – сказал он.

Президент Ассоциации фитнес-операторов Ольга Киселева подчеркнула, что они стали одними из тех, кто поддержал поправки в законопроект. «Введение в нормативную базу единого понятия «фитнес» и самоидентификация отрасли крайне важны для самой фитнес-индустрии, – отметила она. – Рады, что поправки успешно прошли первое чтение в Государственной думе, и рассчитываем, что происходящие изменения приведут в итоге к более стабильному и цивилизованному развитию фитнес-отрасли».

Общественники считают, что это первые шаги и нужно обсуждать дальнейшие действия в спортивной сфере, возможные налоговые послабления, коммерческие льготные кредиты, налоговые вычеты для физических и юридических лиц, которые актуально рассмотреть в самой краткосрочной перспективе. Заместитель председателя Комиссии ОПРФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Елена Истягина-Елисеева подчеркнула: «Все заинтересованы в показателях 55 % занимающихся к 2024 году, в том, чтобы малое и среднее предпринимательство развивалось. Сейчас удачное время для наших коллег из фитнес-индустрии, чтобы сделать свой бизнес защищённым, устойчивым и прибыльным. А для нас, как для потребителей продукта, были бы интересны стимулы в виде налоговых вычетов. Пора запускать законопроект в жизнь и делать следующие шаги, не теряя накал».