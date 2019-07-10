Как решаются актуальные вопросы столицы Кубани

Спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко провел «круглый стол» с руководителями Краснодара. Депутаты ЗСК заслушали информацию о том, как в кубанской столице исполняется резолюция краевого парламента в части проведения работы, направленной на решение социально значимых вопросов местного значения.

В обсуждении приняли участие мэр Евгений Первышов, председатель городской Думы Вера Галушко, заместители главы городской администрации, депутаты муниципального образования.

Открывая заседание, Юрий Бурлачко напомнил, что встреча в подобном формате проводится не в первый раз.

- Полгода назад мы очертили круг проблем и наметили механизмы взаимодействия. А сегодня проанализируем ход исполнения поставленных задач, - уточнил спикер.

Подробно о проводимой работе рассказал глава администрации города Евгений Первышов.

По его словам, для решения вопроса по расширению материальной базы сферы образования запущен так называемый «социальный конвейер» - в краевой столице ведется активное строительство учреждений дошкольного и общего образования. Так, 1 сентября начнут работу две новые большие школы на 1550 мест каждая и два новых современных корпуса на 400 мест. Объекты уже сданы в эксплуатацию. Параллельно строятся еще 4 школы – 3 из них по федеральной программе «Жилище», а одну возводит инвестор под выкуп. Также в этом году откроются в общей сложности 6 детских садов. Кроме того, начато строительство детского сада на 250 мест в ЖК «Сосновый бор». И одновременно идет проектирование за счет бюджетных средств 5 школ на 4950 мест и 4-х детских садов на 640 мест в разных микрорайонах города.

- Необходимо понимать, что чем больше строится школ, тем меньше потребности в них мы должны испытывать. Однако люди продолжают приезжать в Краснодар, и актуальной остается задача выйти на проведение занятий в одну смену. Для этого надо, не сбавляя темпов по вводу объектов, продолжать формирование участков для строительства новых школ на перспективу, - акцентировал Юрий Бурлачко.

В выступлении мэр также обратил внимание на снижение темпа выделения земельных участков для многодетных семей. Ситуация обусловлена отсутствием земельного массива. Но вместе с тем идет работа по поиску резервов. Глава города уточнил, что прорабатывается вопрос о выделении участков в районе поселков Знаменского и Новознаменского.

Евгений Первышов также добавил, что в городе ведутся работы по развитию дорожной сети. В текущем году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будут приведены в порядок 50 участков дорог общей протяженностью 65 км. Кроме этого, по краевой программе «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» идет ремонт более 5 км дорог.

Остро, по словам градоначальника, встал вопрос ограничения движения по Яблоновскому мосту. Он уточнил, что принятая мера вынужденная и связана с состоянием объекта. Решение вопроса видится в строительстве нового моста, ориентировочная стоимость которого оценивается в 7-9 млрд рублей. В этой связи мэр обратился к законодателям в части оказания содействия в выделении дополнительного финансирования из федерального бюджета.

Не менее актуальна и проблема развития общественного транспорта. Для ее решения в городе будут построены новые трамвайные линии, одна из которых по улице Московской уже проектируется. В течение этого года будет обновлен подвижной состав, на линию выйдут 47 единиц новой техники. Между тем, парк троллейбусов находится в плачевном состоянии.

Глава кубанского парламента, по просьбе мэра, поручил профильному комитету во взаимодействии с органами исполнительной власти способствовать либо расширению действующей, либо разработке новой программы по обеспечению парка троллейбусного депо подвижным составом.

Информацию градоначальника дополнила председатель городской Думы Вера Галушко, отметив, что выстроена система эффективного взаимодействия между депутатами города и ЗСК. Законодатели совместно инспектируют строящиеся объекты, проводят приемы граждан. Значительная часть вопросов, поднимаемая во время таких встреч, касается социально значимых объектов. Оказывают парламентарии и финансовую помощь. Так, по поручению председателя ЗСК разработан перечень приоритетных объектов для совместного финансирования на общую сумму 36,5 млн рублей.

- Применяя практику совместных приемов, нам удалось сократить временные затраты. Мы не заставляем граждан ходить по кругу, а сразу на месте одномоментно находим пути решения проблемы, используя ресурс всех уровней представительной власти, - отметил спикер ЗСК.

В целом депутаты ЗСК приняли отчет городских властей об исполнении резолюции.

- Говорить о грандиозных результатах преждевременно. Но очевидно, что нам удалось совместить векторы нашей работы, мы смотрим на проблему под одним углом. И многолетние вопросы теперь решаются, пусть не так быстро, как хотелось бы, но решаются, - подчеркнул Юрий Бурлачко.

По итогам обсуждения был принят новый документ, в котором учтены достигнутые результаты деятельности администрации Краснодара и даны рекомендации по дальнейшему урегулированию существующих вопросов.