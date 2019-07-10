Присвоить почетные звания населенным пунктам

Депутаты кубанского парламента обсудили предложения о присвоении почетного звания Краснодарского края населенным пунктам Кущевского и Староминского районов, территории Пашковской переправы города Краснодара. Расширенное совещание рабочей группы комитета по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан и комитета по военным вопросам, общественной безопасности, воспитанию допризывной молодежи и делам казачества провел Андрей Горбань.

В обсуждении предложений приняли участие депутаты ЗСК Евгений Шендрик, Иван Безуглый, Юлия Алешкевич, глава Кущевского района Илья Гузев, и.о. главы администрации Староминского района Дмитрий Сушко, представители администрации края и города Краснодара, Ейского района и кубанского казачества, ученые-историки Кубанского государственного университета (КубГУ), госархива края, Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника им. Е.Д.Фелицына.

Председатель комитета ЗСК по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан Андрей Горбань напомнил, что в конце прошлого года был принят краевой закон «О почетных званиях населенных пунктов Краснодарского края». Документ был разработан в целях увековечения памяти погибших при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов. Закон устанавливает правовые основы присвоения населенным пунктам региона почетных званий Краснодарского края «Город воинской доблести», «Станица воинской доблести», «Рубеж воинской доблести». Почетные звания являются высшей степенью признательности жителей Краснодарского края. При рассмотрении вопроса об их присвоении учитываются заслуги защитников Отечества, ставшие примером ратной доблести, чести и мужества для поколений российских граждан.

Также Андрей Горбань отметил, что в текущем году почетные звания – «Город воинской доблести» – уже были присвоены Крымску и Темрюку.

- Важно, что во время подготовки материалов для присвоения населенному пункту почетного звания происходит всплеск поисковой и военно-патриотической работы в муниципалитетах. К примеру, были найдены имена еще семи Героев Советского Союза, участвовавших в боях за станицу Крымскую и Сопку Героев, – сказал Андрей Горбань.

Председатель комитета ЗСК по военным вопросам, общественной безопасности, воспитанию допризывной молодежи и делам казачества Евгений Шендрик также подтвердил, что присвоение почетных званий кубанским городам и станицам – это большой вклад в патриотическое воспитание молодежи и дань памяти ратным подвигам старших поколений защитников Отечества.

Представители муниципальных образований, среди которых были руководители территорий, депутаты, ветераны, казаки, рассказали о документальных свидетельствах мужества, стойкости и массового героизма,

проявленных защитниками станицы Кущевской и станиц Староминского района, Пашковской переправы в Великой Отечественной войне.

Приглашенные специалисты, в том числе член экспертно-консультативного совета при комитете по военным вопросам, общественной безопасности, воспитанию допризывной молодежи и делам казачества Владимир Громов, поддержали предложения муниципалитетов о присвоении почетных званий Краснодарского края населенным пунктам Кущевского и Староминского районов, территории Пашковской переправы города Краснодара.

Положения краевого закона предусматривают конкретную процедуру, предшествующую вынесению этих вопросов на сессию кубанского парламента. Участники совещания решили вернуться к этому разговору осенью текущего года, когда заинтересованные стороны подготовят необходимый пакет документов.