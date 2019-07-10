«Женщины - это некие такие инопланетяне», заявил известный психиатр-нарколог

В дискуссию РПЦ о «слабом уме» прекрасной половины человечества вступили профессионалы. Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн объяснил, что женщины отличаются от мужчин биохимически и психологически и даже генетически. И их просто нельзя сравнивать.

Специалист уверен, что в решении прорывных и творческих задач женщины уступают, а в бытовых вопросах «сто очков дадут мужчинам». В общем научное обоснование почему для женщин три «К» - Kinder, Küche, Kirche («дети, кухня, церковь») должно стать пределом мечтаний.

«История человечества показывает, что женщины не умнее, не глупее; они — другие. У них другая психология. Это некие такие инопланетяне», — заявил землянин Евгений Бюрн. В Сети уже задают вопрос, что употребляет нарколог?