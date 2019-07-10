//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Алексей Текслер рассказал об изменениях, которые ожидают южноуральцев

10 июля 2019, 11:56 [«Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Алексей Текслер рассказал об изменениях, которые ожидают южноуральцев

Изменения, которые будут происходить в Челябинской области, должен почувствовать каждый житель. Так считает глава региона Алексей Текслер. В интервью газете «Московский комсомолец-Урал» он рассказал о принципиальных решениях, которые принял на посту главы Южного Урала.

 

«Исторически сложилось так, что Челябинская область - край-труженик, - рассказывает Алексей Текслер. - Целые города у нас зачастую строились вокруг заводов, задачи экономики были на первом плане, человек - на втором. Нужно это менять, Южный Урал должен быть не только местом для работы, но и для комфортной жизни».

Именно поэтому в приоритете - решения, касающиеся благоустройства городов области. В ближайшее время появятся долгосрочные программы по благоустройству, принимать участие в создании которых будут жители.

«Благоустройство территорий — это лишь часть большой программы решения «нерешаемых» проблем. Сдвинем с мертвой точки и мусорную тему. Закрытая челябинская свалка после рекультивации превратится в зеленый холм. Будут ликвидированы свалки в Магнитогорске, Озерске, Троицке, Златоусте, Верхнем Уфалее, Карталинском и Аргаяшском районах», - подчеркнул Алексей Текслер.

Кроме того, по его инициативе были направлены значительные суммы на ремонт и обслуживание дорог в Челябинской области — 16, 7 миллиардов рублей. Эта сумма на 25 процентов больше, чем в прошлом году. Очень важно, что будет усилен контроль за качеством работ. Подрядчик будет отвечать и за то, как долго это дорожное полотно прослужит.

Общественный транспорт будет другим — новым, безопасны и экологически чистым. Напомним, уже в сентябре в Челябинске появится 65 новых автобусов, работающих на экотопливе.

Не обойдут вниманием и сельские территории. Так, будет изменена генеральная схема газоснабжения и газификации Челябинской области. Только в этом году планируется построить до 300 километров газовых сетей, что позволит подключить к газу порядка 8 тысяч домовладений. В ближайшие три года для газоснабжения построят 1000 километров внутрипоселковых сетей для газоснабжения для подключения 25 тысяч домовладений.

 

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
Алексей Текслер рассказал об изменениях, которые ожидают южноуральцев

Алексей Текслер рассказал об изменениях, которые ожидают южноуральцев 11:56

Изменения, которые будут происходить в Челябинской области, должен почувствовать каждый житель. Так считает глава региона Алексей Текслер. В интервью газете «Московский комсомолец-Урал» он рассказал о принципиальных решениях, которые принял на посту главы Южного Урала. >>

Слухи о взрывных работах на Томинском ГОКе не подтвердились 10:08

Вчера в социальных сетях появилась информация о том, что на территории Томинского ГОК проводились взрывные работы. Однако, взрывные работы проводились на предприятии по производству строительных материалов в районе поселка Мысцы Сосновского района >>
Автомобили южноуральцев будет охранять «Умная парковка»

Автомобили южноуральцев будет охранять «Умная парковка» 09:02

Бесплатный сервис «Умная парковка», разработанный компанией «Интерсвязь», снабдили новой функцией «Мониторинг». Теперь владелец припаркованной автомашины сможет следить за ней при помощи мобильного телефона. Система будет оповещать о подозрительных ситуациях, посылая предупредительный сигнал клиенту. >>
Депутат Госдумы поможет челябинским эко-активистам

Депутат Госдумы поможет челябинским эко-активистам 09.07 14:52

Жители Курчатовского района обсудили с городскими чиновниками вопрос по использованию «зеленой зоны» за улицей Захаренко. На встрече присутствовали глава района Сергей Антипов и председатель районного Совета депутатов Вячеслав Ершов, а также депутат Государственной Думы от Челябинской области Андрей Барышев. >>
Южноуральцы выиграли гранты на конкурсе «Таврида»

Южноуральцы выиграли гранты на конкурсе «Таврида» 09.07 12:54

Форум «Таврида» - это форум молодых деятелей культуры и искусств. Проекты Ангелины Безруковой и Полины Бызовой «ШОКоЛАД» и «Деревенские сезоны» поулчат гранты в размере 300 и 450 тысяч соответственно. >>
Президент объявил 2020 год Годом памяти и славы в России

Президент объявил 2020 год Годом памяти и славы в России 09.07 12:19

Предстоящий 2020 году будет посвящен Годом памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
В Кыштыме начнется выпуск тонкой фольги для микросхем

В Кыштыме начнется выпуск тонкой фольги для микросхем 09.07 11:39

В 2020 году на Кыштымском медеэлектролитном заводе начнется выпуск тончайшей фольги для микросхем. Уникальное производство организует Русская медная компания. Об этом заявил на международной промышленной выставке «Иннопром» президент РМК Всеволод Левин. >>
Глава Троицка получил награду от мусульман России

Глава Троицка получил награду от мусульман России 09.07 08:11

Мэру Троицка Алексею Виноградову верховным муфтием России Талгатом Таджуддином была вручена медаль «Аль-игтисам» («Сплоченность»). Награждение Виноградова было приурочено к проведению в городе восьмой всероссийской конференции «Расулевские чтения: ислам в истории и современной жизни России». >>
В Челябинске прошла мировая премьера фильма «Паразиты»

В Челябинске прошла мировая премьера фильма «Паразиты» 08.07 19:14

Наконец-то до нашего города докатилась мировая кинопремьера. В мягкий кинотеатр «Мегаполис» известная российская прокатная компания «Про:Взгляд» привезла южнокорейский фильм «Паразиты», удостоенный главного приза на Каннском фестивале - «Золотой пальмовой ветви». >>
Магнитогорские металлурги покажут новейшие разработки на «Иннопроме»

Магнитогорские металлурги покажут новейшие разработки на «Иннопроме» 08.07 10:10

Магнитогорский металлургический комбинат во время выставки «Иннопром-2019», проходящей в Екатеринбурге, покажет свои инновационные разработки. На этот раз металлурги решили представить прокат из листовой криогенной стали марки 0H9. >>
Жители Троицка доверяют мэру

Жители Троицка доверяют мэру 05.07 15:14

Челябинским филиалом Российской академии народного хозяйства и госслужбы подведены итоги социологического опроса, проходившего в Троицке. Результат оптимистичен – 56% горожан считают, что ситуация в городе в данный момент улучшается. >>
Челябинцы, победившие рак, едут в Москву за спортивными победами

Челябинцы, победившие рак, едут в Москву за спортивными победами 05.07 14:45

Южноуральская команда будет представлять регион на X Всемирных детских играх победителей. Юбилейный турнир стартовал в столичном спорткомплексе ЦСКА. >>

//Новости ADWILE

День семьи, любви и верности в компании сказочных героев

День семьи, любви и верности в компании сказочных героев 05.07 14:17

В это воскресенье, 7 июля, в Копейске состоится юбилейный V фестиваль семейных сказочных игр «Изумрудный город», посвященный Дню семьи, любви и верности. Герои русского фольклора соберутся в гостях у хранителя Южного Урала – Царя Семигора. Фестиваль пройдет в сказочной деревне «Горка». >>
В Челябинске покажут легендарный спектакль «Мастер и Маргарита»

В Челябинске покажут легендарный спектакль «Мастер и Маргарита» 05.07 14:10

22 июля в ДК ЖД состоится спектакль «Мастер и Маргарита». Окутанный мистикой и скандалами он давно побил рекорды кассовых сборов и зрительского интереса. >>
В Усть-Катаве разрабатывают беспилотные трамваи

В Усть-Катаве разрабатывают беспилотные трамваи 05.07 13:22

В недалеком будущем по Южному Уралу будут курсировать беспилотные трамваи. К разработке такой техники приступили на Усть-Катавском вагоностроительном заводе. >>
До 2024 года выбросы в атмосферу Челябинска сократятся на 75,9 тысяч тонн

До 2024 года выбросы в атмосферу Челябинска сократятся на 75,9 тысяч тонн 05.07 13:01

Такие показатели должны быть достигнуты по итогам реализации проекта «Чистый воздух». В мероприятиях по снижению выбросов будут участвовать 10 предприятий в Челябинске и 7 в Магнитогорске. >>
Фотограф Олег Каргаполов признался в любви к Челябинску

Фотограф Олег Каргаполов признался в любви к Челябинску 05.07 09:26

Известный челябинский фотограф Олег Каргаполов представил в интернете 10 лучших снимков города. >>
На Южном Урале появился филиал службы авиационно-космического поиска

На Южном Урале появился филиал службы авиационно-космического поиска 05.07 09:10

Филиал «Службы единой системы авиационно-космического поиска и спасения» начал работу в Троицком районе, ранее он располагался в казахском городе Байконур. В настоящее время в офис-штабе троицкого отряда заканчивают ремонт. >>

//Новости МирТесен

Анатолий Литовченко предлагает пойти на компромисс при выборе муниципальных глав

Анатолий Литовченко предлагает пойти на компромисс при выборе муниципальных глав 04.07 22:25

Депутат Госдумы Анатолий Литовченко высказал свою точку зрения на то, нужно ли вводить прямые выборы муниципальных глав. >>
Специалисты назвали причину высокой заболеваемости описторхозом в Челябинске

Специалисты назвали причину высокой заболеваемости описторхозом в Челябинске 04.07 09:36

В Челябинске увеличилось до 33 человек количество заболевших описторхозом. Это болезнь печени и желчевыводящих путей, вызываемое паразитами. Заболеть описторхозом можно употребив в пищу зараженную рыбу. >>
Михеевский ГОК проинспектировали юные экологи

Михеевский ГОК проинспектировали юные экологи 04.07 09:34

Школьники из Варненского района отдохнули в тематическом палаточном лагере и побывали с экскурсией на одном из самых современных южноуральских предприятий – Михеевском ГОКе, который входит в Русскую медную компанию. >>

//Новости партнеров

Политологи рассказали, каким должен быть губернатор Челябинской области

Политологи рассказали, каким должен быть губернатор Челябинской области 03.07 19:22

Сегодня, 3 июля, в Челябинске прошел круглый стол «Челябинская область на пороге перемен». Социологи и политологи из столицы Южного Урала, Екатеринбурга, Москвы рассказали о том, каким должен быть губернатор Челябинской области и какие надежды на него возлагают жители региона. >>
Южноуральцы будут чаще отдыхать в Азербайджане и Армении

Южноуральцы будут чаще отдыхать в Азербайджане и Армении 03.07 08:04

В связи с тем, что Владимир Путин временно запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию, а туроператорам рекомендовано остановить продажу путевок, журналисты «МК-Урал» узнали, какие страны выбирают южноуральцы этим летом. >>
В Челябинске пройдет семинар для предпринимателей «Успешный старт в E-commerce»

В Челябинске пройдет семинар для предпринимателей «Успешный старт в E-commerce» 02.07 17:57

Участники семинара смогут за один день узнать о текущих трендах в сфере интернет-продаж, ознакомиться с передовыми инструментами, помогающими начать и вести бизнес в интернете, а также задать вопросы экспертам. >>

//Новости СМИ2

На Южном Урале будет разработан экологический стандарт

На Южном Урале будет разработан экологический стандарт 02.07 10:55

Собственный экологический стандарт, который будут обязаны соблюдать крупные промышленные предприятия, будет разработан на Южном Урале. Напомним, с таким предложением выступил глава Челябинской области Алексей Текслер. >>
В УрФО при полномочном представителе президента создадут совет по экологии

В УрФО при полномочном представителе президента создадут совет по экологии 02.07 10:26

С такой инициативой выступили представители общественных организаций на совещании по экологии при полномочном представителе президента в УрФО. >>
Глава Челябинской области определил кандидатов в Совет Федерации

Глава Челябинской области определил кандидатов в Совет Федерации 01.07 15:33

Сегодня, 1 июля, глава Челябинской области Алексей Текслер предложил трем южноуральцам стать кандидатами на пост сенатора региона от исполнительной власти. >>

//Новости МирТесен

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Система пошла вразнос?
2

Уничтожение позиций «Королевской бригады» ВСУ «Змеем Горынычем» сняли на видео
3

Жители Грузии восприняли решение Путина как возможность жить мирно
4

"Видите, народ, Путин не собирается начинать войну. Успокойтесь", - рассуждают жители Грузии после решения по санкциям
5

Перечислены города России, которые могут быть уничтожены в случае ядерной войны

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры