Алексей Текслер рассказал об изменениях, которые ожидают южноуральцев

Изменения, которые будут происходить в Челябинской области, должен почувствовать каждый житель. Так считает глава региона Алексей Текслер. В интервью газете «Московский комсомолец-Урал» он рассказал о принципиальных решениях, которые принял на посту главы Южного Урала.

«Исторически сложилось так, что Челябинская область - край-труженик, - рассказывает Алексей Текслер. - Целые города у нас зачастую строились вокруг заводов, задачи экономики были на первом плане, человек - на втором. Нужно это менять, Южный Урал должен быть не только местом для работы, но и для комфортной жизни».

Именно поэтому в приоритете - решения, касающиеся благоустройства городов области. В ближайшее время появятся долгосрочные программы по благоустройству, принимать участие в создании которых будут жители.

«Благоустройство территорий — это лишь часть большой программы решения «нерешаемых» проблем. Сдвинем с мертвой точки и мусорную тему. Закрытая челябинская свалка после рекультивации превратится в зеленый холм. Будут ликвидированы свалки в Магнитогорске, Озерске, Троицке, Златоусте, Верхнем Уфалее, Карталинском и Аргаяшском районах», - подчеркнул Алексей Текслер.

Кроме того, по его инициативе были направлены значительные суммы на ремонт и обслуживание дорог в Челябинской области — 16, 7 миллиардов рублей. Эта сумма на 25 процентов больше, чем в прошлом году. Очень важно, что будет усилен контроль за качеством работ. Подрядчик будет отвечать и за то, как долго это дорожное полотно прослужит.

Общественный транспорт будет другим — новым, безопасны и экологически чистым. Напомним, уже в сентябре в Челябинске появится 65 новых автобусов, работающих на экотопливе.

Не обойдут вниманием и сельские территории. Так, будет изменена генеральная схема газоснабжения и газификации Челябинской области. Только в этом году планируется построить до 300 километров газовых сетей, что позволит подключить к газу порядка 8 тысяч домовладений. В ближайшие три года для газоснабжения построят 1000 километров внутрипоселковых сетей для газоснабжения для подключения 25 тысяч домовладений.