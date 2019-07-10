Уровень бедности в России пока не достиг дна

По данным социологов, уровень бедности в сегодняшней России сравним с худшими временами постсоветской истории. Половине населения денег хватает только на еду и одежду, а падение уровня жизни ещё явно не достигло дна. Помимо роста протестной активности народная бедность чревата для государства ещё и банковским коллапсом: граждане набирают потребительских кредитов, не имея внятного плана их возврата.



В конце 2018 г. Росстат насчитал 48,2% россиян, которым денег хватает на еду и одежду, но товары длительного пользования и мебель они позволить себе не могут. Всего 3,7% заработков уходит в накопления – хуже было только в 1998 г. после дефолта. Более того, «Левада-центр» подсчитал, что две трети российских семей на сегодняшний день вообще не имеют никаких сбережений. А средний класс практически испарился. Исследование одного из швейцарских банков показало, что между богатыми и бедными находятся лишь 4,1% граждан. Так дело выглядело три года назад, а с тех пор Россия пережила повышение НДС и связанное с этим ускорение инфляции. А также повышение пенсионного возраста, хотя на Западе именно пенсионеры поголовно принадлежат к среднему классу.



12 лет назад мы спорили о путях развития в стране, по уровню доходов населения сравнимой с Португалией и Литвой. А если брать только горожан Москвы, Петербурга и Новосибирска – то с Италией и Чехией. Сегодня мы уже зарабатываем меньше турок и мексиканцев, а 48% населения России в 2019 г. едва сводят концы с концами.



Подробнее читайте в свежем номере "Аргументов недели".



