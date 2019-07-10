В Петербурге гибель девушки из-за падения во время любовных утех с 9 этажа оказалась убийством

В Санкт-Петербурге гибель девушки якобы из-за падения во время любовных утех с девятого этажа оказалась убийством. 30-летняя жительница Петербурга погибла в ночь на 5 июля. Ее тело нашли около жилого дома на проспекте Солидарности.

В Питере пара любовников выпала из окна девятого этажа во время близости. Мужчине удивительно повезло

Расследование смерти молодой женщины занимается СКР. Следователи выяснили, что 29-летний мужчина, проживающй в этом доме, выбросил из окна своей квартиры на девятом этаже телевизор. Телевизор упал на проходившую под окнами девушку. В результате полученных травм она скончалась на месте происшествия.

В отношении мужчины возбуждено дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". По данным следствия, обвиняемый в ночь на 5 июля, находясь в квартире, одного из домов по проспекту Солидарности, нарушая общепринятые правила безопасности и правила поведения в быту, не убедившись в отсутствии под окнами дома третьих лиц, выбросил из окна телевизор с кинескопическим экраном, который в результате упал на голову женщине. От полученных телесных повреждения потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Ранее СМИ со ссылкой на соседку мужчины написали, что в квартире веселилась компания молодых людей. И вместе с телевизором выпали молодой мужчина и девушка.