Россия опередила весь мир по количеству судебных исков

В России, по данным Судебного департамента Верховного суда РФ, более 10 тыс. гражданских исков на 100 тыс. населения, в США – 5800. По сравнению с другими развитыми странами мы ещё дальше ушли вперёд: в Канаде – 1450 исков, во Франции – 2400, в Великобритании – 3700. Хотя на склочном Западе каждый второй киногерой – богатый маститый адвокат, в реальности именно в России каждому десятому взрослому гражданину в течение года требуется судебная защита. А адвокатов в стране, по разным оценкам, от 60 до 75 тысяч. С их помощью в суды общей юрисдикции подаётся 12,5 млн исков по семейным, трудовым, жилищным спорам.



Это значит, российская судебная система завоевала доверие людей. Ведь кто бы тратил нервы, средства и время на суды, если бы в них всё было куплено и предрешено? Даже поднаторев в просмотре судебных шоу по телевизору, россияне не сподобились бы на 500 тыс. споров по оплате труда и на 100 тыс. – по собственности на землю.



Сегодня россияне судятся по поводу недвижимости, расторжения браков и определения места жительства детей, ДНК-экспертиз, с ГАИ и врачами.



Подробнее читайте в свежем номере "Аргументов недели".



