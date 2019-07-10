Дворы Хабарского края благоустроят на 460 млн рублей

Дворы в Хабаровском крае будут благоустроены на 460 миллионов рублей. К осени все объекты по программе должны будут преобразиться. Заявки подали 47 муниципальных образований.

Часть суммы пойдет на поддержку муниципальных программ и реализацию мероприятий в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Краевой бюджет отправит в районы более 75 миллионов рублей. На эти деньги в порядок будут приведены придомовые территории, отремонтированы подъезды, поставлены скамейки и урны.

Оставшиеся 402 миллиона уйдут на реконструкцию 131 объекта, среди которых площадки, набережные, пешеходные зоны и прочие общественные пространства.

Субсидии получат 39 муниципальных образований, прошедших конкурсный отбор. Работы будут поведены в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, а также 15 районах региона.

Напомним, что к 2025 году в хабаровском крае планируется благоустроить 608 дворовых и 660 общественных территорий.