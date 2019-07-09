2020 год объявлен Годом памяти и славы

Соответствующий Указ подписал Президент РФ в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

В крае разработан проект плана основных мероприятий, посвященных юбилею Победы. В него вошли культурные, просветительские, социально значимые, памятные мероприятия, отметил глава региона Вениамин Кондратьев. Они пройдут во всех муниципалитетах края.

– Мы сформировали рабочие группы, задача которых – побывать у каждого ветерана, узнать о его проблемах и помочь, - пояснил губернатор.

По его словам, важное направление в этой работе – патриотическое воспитание молодежи.

– Тех, кто воевал, уже практически не осталось. Современное поколение должно знать и помнить о дедах и прадедах, которые ценой своей жизни позволили нам жить. Поэтому проведение в России Года памяти и славы – еще одна возможность напомнить о подвигах наших предков, - отметил Вениамин Кондратьев.

В эту работу планируется вовлечь ветеранские организации и молодежные движения, опирающиеся на опыт тимуровцев.

– К 75-летию Победы будут приведены в порядок не только все монументы, памятники и воинские захоронения, но и индивидуальные могилы ветеранов. Информация по этим объектам уже собрана в муниципалитетах. К работе будут подключаться школьники и волонтеры. Могилы и захоронения должны стать предметами шефской заботы с их стороны, - уточнил глава края.