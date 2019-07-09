В Апшеронске обсудили реализацию нацпроектов

В Апшеронске по поручению председателя Законодательного Собрания края Юрия Бурлачко депутаты кубанского парламента обсудили исполнение «майского» Указа Президента № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», его Послания Федеральному Собранию. Были изучены проблемные вопросы определения и применения кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества и земельных участков, а также состояние гидротехнических сооружений.

Обсуждение состоялось в ходе выездного заседания трех комитетов краевого парламента: по вопросам имущественных и земельных отношений; местного самоуправления, административно-территориального устройства и социально-экономического развития территорий; использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма. Провел выездное мероприятие вице-спикер ЗСК, председатель комитета Сергей Усенко.

В мероприятии также приняли участие представители краевых ведомств и департаментов администрации края, а также молодые депутаты и представители муниципального образования Апшеронский район, руководители органов ТОС, актив муниципалитета.

В ходе изучения ситуации в районе депутаты посетили «Хадыженский машиностроительный завод», санаторий «Минеральный» и другие объекты.

Далее в межпоселенческом центре развития культуры в Апшеронске состоялось совместное выездное заседание трех комитетов ЗСК.

Открывая его работу, Сергей Усенко напомнил, что встреча посвящена контролю за исполнением федерального и краевого законодательства в Апшеронском районе по ряду направлений и в том числе тому, как муниципалитет приступил к реализации национальных проектов.

Выступая перед собравшимися, глава Апшеронского района Олег Цыпкин рассказал, какие меры принимаются администрацией для решения поставленных задач. По его словам, в районе поэтапно реализуются мероприятия по развитию сферы здравоохранения, образования, культуры. Глава выразил уверенность в том, что реализация национальных проектов даст развитию района дополнительный импульс.

В свою очередь председатель комитета ЗСК Сергей Жиленко отметил, что руководству муниципального образования необходимо усилить работу по реализации региональных проектов, направленных на улучшение качества жизни населения, ее продолжительности, а также краевых государственных программ.

Далее присутствующие рассмотрели информацию о состоянии гидротехнических сооружений, расположенных на территории района.

По данным муниципалитета, на территории района находится шесть гидротехнических сооружений, имеющих технические паспорта, их состояние оценивается как удовлетворительное. Самовольных сооружений на реках нет.

Депутаты рекомендовали районной администрации продолжать работу по проектированию и строительству гидротехнического сооружения на реке Пшеха, что в дальнейшем позволит снизить негативное воздействие вод.

Затем участники заседания обсудили проблемы определения и применения кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества и земельных участков. Актуальность темы вызвана завершением очередного этапа государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, которые принадлежат как физическим, так и юридическим лицам.

Вице-спикер ЗСК Сергей Усенко разъяснил, что значимость обсуждаемой проблемы заключается в том, что согласно федеральному и краевому законодательству налог на имущество физических лиц и в отношении отдельных объектов недвижимого имущества организаций рассчитывается на основе их кадастровой стоимости. А Президент, уделяя исчислению налога на имущество физлиц особое внимание, подчеркнул, «что он должен быть справедливым и посильным для граждан».

Сложившуюся ситуацию прокомментировали специалисты краевых ведомств.

Подводя итог обсуждению, Сергей Усенко отметил, что в крае и в каждом отдельном муниципалитете предстоит ещё многое сделать по обозначенным направлениям. «Это сложная, но необходимая работа», – резюмировал вице-спикер ЗСК.