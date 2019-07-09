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Вице-спикер ЗСК Сергей Алтухов принял участие в выставке «ИННОПРОМ»

9 июля 2019, 23:25 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Вице-спикер ЗСК Сергей Алтухов принял участие в выставке «ИННОПРОМ»

В Екатеринбурге проходят X международная промышленная выставка «ИННОПРОМ» и глобальный индустриальный саммит GMIS-2019. В них принимают участие представители Краснодарского края во главе с губернатором Вениамином Кондратьевым. По поручению председателя ЗСК Юрия Бурлачко в составе кубанской делегации мероприятие посетил вице-спикер ЗСК, председатель комитета по вопросам промышленности, инвестиций, предпринимательства, связи, потребительского и финансового рынков, внешнеэкономической деятельности Сергей Алтухов.

«ИННОПРОМ» – это главная индустриальная, торговая и экспортная площадка страны. Организаторы – Минпромторг РФ и правительство Свердловской области. Страной-партнером проведения выставки выступила Турецкая Республика.

Кубань участвует в «ИННОПРОМе» уже во второй раз. Промышленный потенциал региона представляют девять предприятий-экспортеров. Планируется, что в ходе форума будут подписаны ряд соглашений между администрацией края и крупными промпредприятиями страны.

Всего в выставке участвуют 600 высокотехнологичных компаний. Заявки на участие направили 25 регионов России и более 90 иностранных государств. Основная тема мероприятия – «Цифровое производство: интегрированные решения».

В рамках деловой программы проходят 160 различных мероприятий: круглые столы, дискуссии, мастер-классы с участием руководителей компаний – ключевых промышленных игроков, крупнейших международных отраслевых ассоциаций и профильных государственных институтов. В числе тем обсуждения – «Цифровое производство», «Инновации для промышленности», «Промышленная робототехника» и многие другие.

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